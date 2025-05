Karácsony Gergely: szándékosan csődbe akarják vinni Budapestet

Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén a napirend előtti felszólalásában emlékeztetett: a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett Kollár Kingával (Tisza Párt) szemben, mert – mint fogalmazott - „mondott bizonyos mondatokat egy másik közjogi testületben”. „Amit Önök csinálnak az nemcsak erkölcsileg, politikailag, hanem jogilag is összeférhetetlen” - jelentette ki a főpolgármester.

Karácsony Gergely azt mondta, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselői közül többen is az Országgyűlés Hivatalának munkatársai.

Az önkormányzati törvényre hivatkozva a főpolgármester is összeférhetetlenségi eljárást kezdeményez a Fővárosi Közgyűlés azon tagjai ellen, akik az Országgyűlés Hivatalának munkatársai is. Hozzátette: ez nemcsak erkölcsi, hanem jogi kérdés is.