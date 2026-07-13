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Közélet Karácsony Gergely

Karácsony Gergely szerint itt az ideje elengedni a tűzijátékot augusztus 20-án

mfor.hu

A főpolgármester több érvet is felsorolt.

Nem most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg mindörökre? – tette fel a kérdést a főpolgármester hétfői Facebook-bejegyzésében.

Karácsony Gergely szerint itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő- és zajszennyezése, az élő környezetnek okozott pusztítása nélkül, továbbá lenne jobb helye a tűzijátékra költött közpénznek is. Mint írta: jó iránynak tartja, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az augusztus 20-ai állami ünnep szervezését az előző kormány pazarló és fennhéjázó örökségéből, és a kiírt közbeszerzésben az ünnepi látványosságot fényjátékkal, zenével, családi programokkal igyekszik biztosítani.

Emlékeztetett: az elmúlt években minden augusztusban igyekezett elmondani, hogy a tűzijátékot káros, idejétmúlt dolognak tartja. Ezernyi szakmai anyag támasztja alá, hogy indokolatlan pusztítást okoz a városi élő környezetnek, a velünk vadon élő állatoknak, a háziállatoknak, súlyos környezeti terhelést és zajszennyezést, sokaknak egészségügyi problémát is okoz, továbbá szennyezi a levegőt, a vizet – sorolta.

Hozzátette: tudja, hogy sokan szeretik ezt a pár perces látványosságot, de ez az igény modern eszközökkel, például fényvetítéssel biztosítható. És ugyanezen a véleményen volt az elmúlt években számos környezetvédő szervezet és szakember, akik közül páran már a kormányzati apparátust erősítik.

Lenne jobb helye a pénznek?

Azt is felidézte: több mint 230 ezren írták alá azt a petíciót, amely szerint a pénzt amelyet a tűzijátékra költenének, inkább az aszály elleni védekezésre kellen fordítani. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: Budapesten is folyamatosan monitorozzák a Duna vízállását, annak hatását a budapesti vízellátásra, és most úgy tűnik, éppen augusztus közepére okozhat a helyzet komolyabb kihívást a főváros számára.

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