Karácsony Gergely szerint megint fizetésképtelen lesz Budapest

Jelenlegi tudásunk szerint a Fővárosi Önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni – mondta a főpolgármester egy keddi szakmai fórumon az MTI tudósítása szerint. Karácsony Gergelynek ugyanakkor „nincs kétsége afelől, van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be”.

A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár. A jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy ezt a haladékot meghosszabbítanák vagy más megoldás születne a kérdésben. A május közepén hivatalba lépett új kormány május 20-án jelentette be, hogy hatvan nap haladékot adott Budapestnek arra a szolidaritási hozzájárulás még 2025. decemberében 7,5 milliárd forintos részletének befizetésére. Magyar Péter miniszterelnök két nappal korábban, május 18-án jelentette be: bár a kormány párbeszédet kezdeményez az önkormányzatokkal a szolidaritási hozzájárulásról, addig azonban, míg annak eredménye nem lesz, „jogos elvárása a kormánynak és az országnak, hogy mindenki teljesítse a jogi kötelezettségét

A főpolgármester arról is beszélt, a Budapestre az elmúlt években nehezedő pénzügyi nyomás brutális volt, „mi ezer sebből vérzünk”. A főváros cégeinél, az alapinfrastruktúrában brutális adósságot hordoznak, de úgy döntöttek, a pénzügyi problémák miatt a közszolgáltatásokat nem csökkentik, mondta Karácsony.

(MTI)