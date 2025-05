Karácsony Gergely szerint őket ünnepeljük május elsején

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Karácsony Gergely szerint lehetne több, és ha rajtuk múlna, akkor lenne is. „Az elkobzó jellegű kormányzati elvonások mellett azonban ez a megállapodás lehetővé teszi, hogy idén és a következő két évben is megőrizzük a Budapestért dolgozók bérének reálértékét. Ezért volt fontos, hogy hosszú, heves viták, alkudozások után a Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest idei költségvetését, ami lehetővé teszi a bérmegállapodás végrehajtását”, jegyezte meg.

A főpolgármester szerint ezt a felbecsülhetetlen munkát nem elég ünnepelni, meg is kell becsülni. Azt írta, „éppen ezért nem volt kérdés, hogy ez a végletekig kivéreztetett város megküzd a dolgozóiért”, és tavaly decemberben olyan bérmegállapodást kötöttek a szakszervezetekkel, amely a 8+1 százalékos béremelésen túl tartalmazza a munkakörülmények javítását, az ingyenes egészségügyi szűrőprogramokat, valamint a fővárosi közszolgálatban dolgozók lakhatásának támogatását is.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott, ők a Budapest-család tagjai, azok akik a váratlan helyzetekben is helytállnak. „Egyebek mellett gondoskodtak rólunk a járvány idején, fogadták, segítik és támogatják az Ukrajnából menekülőket és megvédték a városunkat a tavaly őszi árvíz idején” – közölte.

