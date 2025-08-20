4p
Közélet Budapest Karácsony Gergely

Karácsony Gergely szokatlanul hosszú és erős augusztus 20-i üzenete

mfor.hu

Szent István úgy őrizte meg Magyarország szuverenitását, hogy hozzákapcsolta Európához – írja Karácsony Gergely szerdai posztjában. 

Az augusztus 20-i ünnep, Szent István napja, nemcsak a magyar államalapításra emlékeztet, hanem arra is, hogy az ország megmaradása és fejlődése mindig is szoros kapcsolatban állt Európával – írta ünnepi üzenetében Budapest főpolgármestere.

Szent István azzal tette a legtöbbet a magyarság megmaradásáért, hogy Európához kötötte a sorsát. Úgy őrizte meg az ország szuverenitását, hogy közben bekapcsolta Európa gazdasági és kulturális vérkeringésébe. Európa értékközösségének tagjaként képviselni az önbecsülésünket – így lehet, és így érdemes ma is,

olvasható Karácsony Gergely közleményében. Hozzátette: az államalapítás ünnepe egyben a közös hazánk újjászületésének reményét is hordozza, amelyben a jogegyenlőség, a demokrácia és az emberi méltóság visszaállítása kulcsfontosságú.

De képes-e ezt a feladatát ellátni az az állam, amelyet a közjó szolgálata helyett a kiváltságok szolgálatába állítottak? Megvédi-e a polgárait az az állam, amelyik egy részüket megbélyegzi? Mi még a magyar állam akkor, ha az ország szuverenitását nem egy diktatúra beavatkozásától, hanem a civil szervezetektől és a szabad sajtótól félti?

A főpolgármester megszólalt az ünnep kapcsán
A főpolgármester megszólalt az ünnep kapcsán
Fotó: Facebook

Az állam szerepének újragondolása az emberi jogok és a méltóság védelmén kell, hogy alapuljon, hiszen az igazságos társadalom alapja az emberi méltóság tisztelete, ami túlmutat a jogszabályokon, és erkölcsi kötelezettségként is értelmezhető, folytatta a főpolgármester, majd Esterházy Péter írótól idézett:

Ha a kereszténység és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata közül legalább az egyiket komolyan venné a társadalom, a politikai elit, nem csak szemforgatón zsolozsmázná őket és papolna róluk, akkor előbbre tartanánk, vagy legalábbis világosabban látnánk. Talán még azt is látnánk, hogy a közösségek bajaira ugyan nem érthetetlen válasz a. közösségek önzősége, de nem megoldás. Így nincs tovább.

A változáshoz szükség van egy új alkotmányra is, mert az most nincs, de nem elég a kritikát gyakorolni, szeretni is kell a hazát és a közös politikai értékeket – húzta alá a főpolgármester. Az új alkotmánynak a polgárokat kell védenie a hatalomtól, nem fordítva, és társadalmi többség által elfogadott formában, akár népszavazással kell életbe léptetni. Az új alkotmánynak az egyenlőséget, a közösségépítést és az emberi méltóságot kell előtérbe helyeznie, szem előtt tartva, hogy a magyarok sokfélék, de egyenlőek.

Mi, Budapesten ehhez ragaszkodunk. Mert amikor a Szent István által alapított állam ma híján van európaiságnak, híján szolidaritásnak, amikor az erkölcsi megfontolások helyett a megosztásra és a valósághajlításra építi politikáját, akkor a helyi közösségeknek, az önkormányzatoknak kell helyt állniuk, példát mutatniuk. Ragaszkodunk kell ahhoz a hitünkhöz, hogy nekünk, akik hiszünk a demokráciában, az emberségben és a szolidaritásban, nekünk van egy jobb történetünk. És Budapesten ennek a történetnek a jegyében rendezzük be az életünket.

Az államnak az elnyomás és kirekesztés helyett a polgárok jogait kell szolgálnia, a demokratikus közösség megteremtése pedig közös felelősség – hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely, és megjegyezte:

A következő augusztus 20-áig eldőlhet, hogy szabad polgárai vagy elnyomott alattvalói leszünk-e annak az államnak, amely nem a hatalmasokért, hanem mindannyiunkért kell léteznie. Eldől majd az is, jelent-e még valamit Szent István öröksége, amely nemcsak megtartotta a magyarságot, de bekapcsolta Európába. Vagy marad egy forró nyári nap, no meg a fennhéjázó tűzijáték, amelyről minden évben elmondhatjuk, hogy még drágább, mint a tavalyi.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A kormány tanácstalannak tűnik az amerikai atomreaktorokkal kapcsolatban

A kormány tanácstalannak tűnik az amerikai atomreaktorokkal kapcsolatban

Tordai Bence képviselő arról faggatta a kormányt, hogy „hogyan fér össze a kormány új terve a 3 GW-nyi amerikai kis moduláris atomerőmű (SMR) építésére a 2,4 GW-os orosz Paks II-vel.”

Székesfehérvár polgármestere intézkedésekkel reagált a baktériumfertőzésre

Székesfehérvár polgármestere intézkedésekkel reagált a baktériumfertőzésre

Soron kívül fertőtlenítik az önkormányzati intézmények belső vízhálózatát, különös tekintettel a város bölcsődéire és óvodáira.

Magyar Mezőgazdasági Múzeum

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Gödöllőre költözik – a Városligetből

A kormány támogatja a Magyar Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményeinek méltó és korszerű elhelyezését a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gödöllői Szent István Campusán építendő új múzeumépületben – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) hétfőn.

Az RTL még megizzasztani sem tudta a TV2-t

Még a nagy augusztusi szabadságolási főidény napjait éljük, így jóval kevesebben tapadtak a képernyőkre augusztus 12-18. között. De megvan a nyertes.

Ezért mondták le hirtelen a Grecsó-Hrutka koncertet

„Tematikus változások” miatt lemondták Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert meghirdetett koncertjét. 

Megvan, kik kapnak állami kitüntetés augusztus 20-án

Megvan, kik kapnak állami kitüntetést augusztus 20-án

Sulyok Tamás köztársasági elnök és Nagy István agrárminiszter is sok kitüntetést adományoz a nemzeti ünnepen. 

Magyar Péter megszólal: elárulta az időpontot

Magyar Péter megszólal: elárulta az időpontot

Augusztus 20. alkalmából beszél.

Hosszú idő után kapott reménysugarat Orbán Viktor

Hosszú idő után kapott reménysugarat Orbán Viktor

Az Idea Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint az elmúlt negyedévben 9-ről 4 százalékpontra csökkent a Tisza Párt előnye a Fidesz-KDNP-vel szemben, igaz, a biztos szavazók körében nem változott a 7 százalékpontos különbség.

Az MNB-botrány kellős közepén Matolcsy Ádám szerényebbre fogta

Az MNB-botrány kellős közepén Matolcsy Ádám szerényebbre fogta

Már „csak” 110-120 millió forintért vehet luxuslakást Dubajban.

Újabb települést bukott el a Fidesz

Újabb települést bukott el a Fidesz

A kormánypárt színeiben Cégénydányádát vezető polgármester lemondott, majd hiába indult függetlenként, alulmaradt a szintén párton kívüli másik jelölttel szemben.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168