Karácsony Gergely szokatlanul hosszú és erős augusztus 20-i üzenete

Az augusztus 20-i ünnep, Szent István napja, nemcsak a magyar államalapításra emlékeztet, hanem arra is, hogy az ország megmaradása és fejlődése mindig is szoros kapcsolatban állt Európával – írta ünnepi üzenetében Budapest főpolgármestere.

Szent István azzal tette a legtöbbet a magyarság megmaradásáért, hogy Európához kötötte a sorsát. Úgy őrizte meg az ország szuverenitását, hogy közben bekapcsolta Európa gazdasági és kulturális vérkeringésébe. Európa értékközösségének tagjaként képviselni az önbecsülésünket – így lehet, és így érdemes ma is,

olvasható Karácsony Gergely közleményében. Hozzátette: az államalapítás ünnepe egyben a közös hazánk újjászületésének reményét is hordozza, amelyben a jogegyenlőség, a demokrácia és az emberi méltóság visszaállítása kulcsfontosságú.

De képes-e ezt a feladatát ellátni az az állam, amelyet a közjó szolgálata helyett a kiváltságok szolgálatába állítottak? Megvédi-e a polgárait az az állam, amelyik egy részüket megbélyegzi? Mi még a magyar állam akkor, ha az ország szuverenitását nem egy diktatúra beavatkozásától, hanem a civil szervezetektől és a szabad sajtótól félti?

Az állam szerepének újragondolása az emberi jogok és a méltóság védelmén kell, hogy alapuljon, hiszen az igazságos társadalom alapja az emberi méltóság tisztelete, ami túlmutat a jogszabályokon, és erkölcsi kötelezettségként is értelmezhető, folytatta a főpolgármester, majd Esterházy Péter írótól idézett:

Ha a kereszténység és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata közül legalább az egyiket komolyan venné a társadalom, a politikai elit, nem csak szemforgatón zsolozsmázná őket és papolna róluk, akkor előbbre tartanánk, vagy legalábbis világosabban látnánk. Talán még azt is látnánk, hogy a közösségek bajaira ugyan nem érthetetlen válasz a. közösségek önzősége, de nem megoldás. Így nincs tovább.

A változáshoz szükség van egy új alkotmányra is, mert az most nincs, de nem elég a kritikát gyakorolni, szeretni is kell a hazát és a közös politikai értékeket – húzta alá a főpolgármester. Az új alkotmánynak a polgárokat kell védenie a hatalomtól, nem fordítva, és társadalmi többség által elfogadott formában, akár népszavazással kell életbe léptetni. Az új alkotmánynak az egyenlőséget, a közösségépítést és az emberi méltóságot kell előtérbe helyeznie, szem előtt tartva, hogy a magyarok sokfélék, de egyenlőek.

Mi, Budapesten ehhez ragaszkodunk. Mert amikor a Szent István által alapított állam ma híján van európaiságnak, híján szolidaritásnak, amikor az erkölcsi megfontolások helyett a megosztásra és a valósághajlításra építi politikáját, akkor a helyi közösségeknek, az önkormányzatoknak kell helyt állniuk, példát mutatniuk. Ragaszkodunk kell ahhoz a hitünkhöz, hogy nekünk, akik hiszünk a demokráciában, az emberségben és a szolidaritásban, nekünk van egy jobb történetünk. És Budapesten ennek a történetnek a jegyében rendezzük be az életünket.

