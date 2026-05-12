Karácsony Gergely új fejezetet nyitna Budapest és a kormány kapcsolatában

Karácsony Gergely új fejezetet nyitna Budapest és a kormány kapcsolatában

Budapest készen áll arra, hogy új fejezetet nyisson a kormány és a főváros együttműködésében – írta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán.

A főpolgármester köszöntötte az új kormányt, és azt írta, az elmúlt években, miközben meg kellett védeniük az Orbán-kormánytól Budapest értékeit, elveit és működőképességét, sok javaslatot fogalmaztak meg, kezdeményezést tettek, amelyek szolgálják Budapestet és az országot is.

„Hat éven keresztül ezek süket fülekre találtak, de már most visszaköszönt jó pár ezek közül az új miniszterek meghallgatásain: reménykeltő kezdet” – tette hozzá.

A főpolgármester példaként említette, hogy az új vidék- és településfejlesztési miniszter hitet tett a Budapest-vidék mesterséges szembeállítás megszüntetése mellett, és világossá tette, Budapest nem lehet fejlesztési ellenfél többé.

Elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása, a települések jogainak és lehetőségeinek helyreállítása, lesz Budapest-törvény, amely végre szabályozza állam és főváros együttműködését, valamint Budapest és agglomerációja egységként jelent meg több miniszteri meghallgatáson is – közölte Karácsony Gergely.

Hozzátette: megszűnik a város kivéreztetése, átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és ezzel „hat év kivéreztetés után lehetőség nyílik arra, hogy új aranykora legyen a városnak”.

Végre szerepet vállal a bérlakásépítésekben is az állam, Rákosrendezőn közösen építik az új városrészt, eltakarítják a közterekről a vizuális környezetszennyezést és a propagandát. „És igen, legyen törvény, hogy soha senki ne követhesse el azt a bűnt, amit az Orbán-kormány művelt nemcsak a köztereink, de a közérzetünk ellen is” – írta Karácsony Gergely.

Írt arról is: szigorúbban léphetnek fel a száguldozók ellen és együttműködés jöhet a közúti sebességmérésben a súlyos balesetek számának radikális csökkentése érdekében.

Prioritás lesz a közösségi közlekedés, az elővárosi közlekedés fejlesztése, a HÉV-ek megújítása, továbbá új országos közlekedésszervező jöhet létre a Budapesti Közlekedési központ (BKK) bázisán – közölte a főpolgármester.

Hozzátette: új szemlélet és elkötelezettség várható a környezet- és természetvédelemben, „végre minisztériuma és elkötelezett kormánytagja van a zöld ügyeknek”, és az új kormány véget vet a hajléktalanok kriminalizálásának, mert nem a hajléktalan emberek, hanem a hajléktalanság ellen kell küzdeni.

„És akkor idén végre már nem kell +bajlódni+”, hanem lehet csak úgy szervezni a Budapest Pride-ot, a szabadság ünnepét a szabadság városában – tette hozzá.

A főpolgármester bejegyzésében arról is írt, „sok fontos mondat volt mindezeken túl is európai értékválasztásról, elszámoltatásról, gazdasági és jogállami fordulatról, szociális elkötelezettségről, a sokszínűség kultúrájának támogatásáról, gyermekközpontú oktatásról és gyermekvédelemről” is.

„Csupa jó hír Budapest számára. Készen állunk rá, hogy új fejezetet nyissunk a kormány és a főváros együttműködésében” – emelte ki Karácsony Gergely.

(MTI) 

Rendkívüli jogosítványt kap a Tisza-kormány több minisztere

Erről Magyar Péter tett bejelentést. 

Szájer Józsefék a történelmi vereség után is irányt mutatnának Brüsszelnek

Miután tavaly egy úgynevezett szuverenitásindex-szel rukkolt elő a Szájer József nevével fémjelzett Szabad Európa Intézet, most 101 javaslattal reformálná meg az Európai Uniót.

Megalakult a Tisza-kormány

Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Gulyás Gergely keményen reagált: Magyar Péter állít valótlanságot

Szerinte a választások után semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány.

Tarr Zoltán: Vége az egyházak politikai függőségének

Az egyházakkal együttműködésre törekszünk, semmilyen módon nem kívánjuk korlátozni a tevékenységüket és a finanszírozásukat – jelentette ki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés társadalmi részvétel bizottsága előtt kedden.

Hét távozó miniszter is hozott vezetői döntést Magyar Péter beiktatása óta

Legalább hét távozó miniszter hozott vezetői döntést Magyar Péter miniszterelnökké választása óta a kormányfő megkérdezése nélkül.  

Lőrincz Viktória

Lőrincz Viktória: vidékpolitikai fordulatra van szükség

A magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, az ország sorsát befolyásolja – hangsúlyozta Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt a kinevezés előtti meghallgatásán kedden az Országgyűlés vidék- és településfejlesztési bizottságának ülésén.

A valaha volt legnagyobb átvilágítást ígéri Ruff Bálint

Ruff Bálint ismertette a terveit és az államtitkárjelöltjeit is bemutatta a parlamenti bizottsági meghallgatáson, amelyet a Telex követett. 

Tisza frakció

Itt van a lista: ők lesznek a Tisza frakcióvezető-helyettesei

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője bejelentette a párt frakcióvezető-helyetteseit kedden a Facebook-oldalán.

Kármán András olyan gazdaságpolitikát szeretne, amely 2030-ra elvezet az euróbevezetéshez

A Tisza-kormány pénzügyminiszter-jelöltjét a parlament pénzügyi és költségvetési bizottsága hallgatta meg.

