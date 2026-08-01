Karácsony Gergely üzent: mi a helyzet Budapest vízellátásával?

Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni – közölte a főpolgármester szombaton Facebook-oldalán.

„Ahhoz azonban, hogy ez így is maradjon, mindenki hozzájárulhat azzal, ha a következő napokban takarékoskodik az ivóvízzel. Nagyon kérek erre mindenkit: mutassuk meg újra, hogy Budapest szolidáris város!” – fogalmazott Karácsony Gergely.

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A főpolgármester szerint bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig.