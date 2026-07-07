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Karácsony Gergely: „Véget ér a Budapest-ellenes politika korszaka”

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Véget ér a Budapest-ellenes politika korszaka – írta Karácsony Gergely főpolgármester keddi Facebook-bejegyzésében, reményét fejezte ki, hogy ősszel új megállapodás jön létre a főváros és a kormány között.

Karácsony Gergely azt írta: „bár a döglött orosz kormány legyőzésének kétes a sportértéke, úgy alakult, hogy a bukott Budapest-ellenes politikája most kapta az utolsó kegyelemdöféseket.” A főpolgármester közölte: a Kúria most éppen Sára Botond főispánnal – „Sára Botond sincs már, és ez a röhejes főispános anakronizmus se hál' istennek” – szemben adott újra igazat Budapestnek.

A főispán szerette volna bebizonyítani, hogy a város költségvetése törvénytelen, de a Kúria most kimondta, hogy nagyon is törvényes, közgazdaságilag megalapozott – írta.

Karácsony Gergely örömteli fejleménynek nevezte, hogy az Országgyűlés kedden eltörölte az Orbán-kormány egyik „legaljasabb próbálkozását Budapest kivéreztetésére”. „Emlékezetes, hogy a bukott kormány a szépnevű segélyhitel intézményét foglalta törvénybe, ez a jogi torzszülött törvény az uzsora minősített politikai esete, hiszen a Budapesttől elvett pénzt kegyesen hitelként méltóztatott volna visszaadni, feltéve, ha meghunyászkodtunk hozzá” – fogalmazott a fő megalapítás előtt, majd úgy gondolta, hogy nem is, hanem Orbán nem is foglalkozik. csaták sorozatával védte meg a város értékeit, elveit és működőképességét.

Innen indulunk, amikor ideje van már az új fejezetnek. Mindezek a döntések nem változtattak Budapest anyagi helyzetén, autonómiáját sem növeli az önmagukban, mindezek a főváros és a kormány határozatán múlik – mutatott rá Karácsony Gergelyre. Úgy fogalmazott: „megértjük, hogy meg kell várni az állami költségvetési augusztusi felülvizsgálatát, de hiszem, remélem, hogy ősszel új Budapest-kormány megállapodást köt, ami az Orbán-kormány újabb pusztító örökségét, a Budapest-ellenes politikát és az önkormányzati autonómia semmibevételét küldi a történelem szemétdombjára.”

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