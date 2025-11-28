1p
Közélet Budapest Karácsony Gergely Orbán Viktor

Karácsony Gergely visszaszólt a Közlöny szerzőinek

mfor.hu

A főpolgármester abszurd drámát lát a frissen megjelent kormányhatározatban.

Karácsony Gergely főpolgármester Facebook posztban reagált a Magyar közlönyben éjjel megjelent kormányhatározatra.

„Folytatódik az abszurd dráma. A kormány kiadott egy határozatot, hogy a főváros nem kerülhet bajba, miközben a baj éppen abból van, hogy a korábbi döntéseiket nem hajtották végre. Hol a törvénybe foglalt 12 milliárd a közösségi közlekedésre? Hol a 8,8 milliárd a főváros által meghitelezett trolikra?  Hol a Lánchíd 6 milliárdja? Az Egészséges Budapest közel 25 milliárdjáról már nem is beszélve. Vagy esetleg az a »mentő« ötlet, hogy államosítják a budapesti közösségi közlekedést? Az milyen jól bejött a kórházaknál és az iskoláknál is….” – írja.

Közös tiltakozásra szólít fel

„Találkozzunk jövő hétfőn este a Clark Ádám téren! Ez a városunk, ez az otthonunk, álljunk ki érte, csak egymásra számíthatunk” – szólít fel Karácsony Gergely.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A kormány Budapest csődjére készül – már határoztak is róla

A kormány Budapest csődjére készül – már határoztak is róla

A Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg a kormányhatározat.

Zsiday Viktor: mindhárom feltétel adott a félautoriter rendszer vezetőjének leváltásához

Zsiday Viktor: mindhárom feltétel adott a félautoriter rendszer vezetőjének leváltásához

A közgazdász úgy látja, hogy ha jövőre marad az Orbán-kormány, akkor nem nagyon lesz más választása, mint folytatni a mostani gazdaságpolitikát, míg egy kormányváltás esetén a Tiszának sem lesz nagy mozgástere.

Komjáthi Imre az MSZP elnöke nekivetküzött

Az MSZP elnöke felkereste Magyar Pétert

A Tisza Párt edelényi fórumán, a helyben lakó Komjáthi Imre, aki egy pólóval érkezett.

Hitelből is lehet másik hitelt finanszírozni – a lakhatási szegénységről kérdeztük Gulyás Gergelyt

Hitelből is lehet másik hitelt finanszírozni – a lakhatási szegénységről kérdeztük Gulyás Gergelyt

Munkáshitelből, vagy a babaváró hitelből finanszírozzák egy lakáshitel önerejét: ez az üzenete a kormánynak az alacsonyabb jövedelmű, nem hitelképes emberek számára. Gulyás Gergely szerint a bankok extraprofit-adójának kétszeresére emelése nem megszorítás, és azt is javasolta lapunknak, jelentsük a Facebooknak a politikai tartalmú hirdetéseket akkor is, ha azok kormánypártiak.

A Momentum a parlamenti frakcióból is kizárta Cseh Katalint

A kizárás pénzügyileg sem jön jól a pártnak. 

Mire készülnek Orbán Viktorék? Érkeznek a bejelentések, itt a Kormányinfó percről percre!

Kormányinfó: ezt mondta Gulyás Gergely az Orbán Viktor-Putyin találkozóról – nem lesz további szocho-csökkentés

Csütörtök délelőtt Kormányinfót tartottak, percről percre tudósításunkban az események. 

Magyar Péter váratlan bejelentést tett

Magyar Péter váratlan bejelentést tett

A vártnál korábban közlik a jelöltlistát.

Elárulta az MSZP, elindulnak-e Magyar Péter ellen

Elárulta az MSZP, elindulnak-e Magyar Péter ellen

A választásokon részt vesznek.

Török Gábor szerint kiszorulnak a kispártok a Tisza és a Fidesz mellett

Török Gábor szerint kiszorulnak a kispártok a Tisza és a Fidesz mellett

Posztjában reagált a Medián számaira.

Kósa Lajos most tényleg meglepetést okozott

Kósa Lajos most tényleg meglepetést okozott

Nem ő lesz a kormánypártok jelöltje Debrecenben.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168