Karácsony Gergely visszaszólt a Közlöny szerzőinek

Karácsony Gergely főpolgármester Facebook posztban reagált a Magyar közlönyben éjjel megjelent kormányhatározatra.

„Folytatódik az abszurd dráma. A kormány kiadott egy határozatot, hogy a főváros nem kerülhet bajba, miközben a baj éppen abból van, hogy a korábbi döntéseiket nem hajtották végre. Hol a törvénybe foglalt 12 milliárd a közösségi közlekedésre? Hol a 8,8 milliárd a főváros által meghitelezett trolikra? Hol a Lánchíd 6 milliárdja? Az Egészséges Budapest közel 25 milliárdjáról már nem is beszélve. Vagy esetleg az a »mentő« ötlet, hogy államosítják a budapesti közösségi közlekedést? Az milyen jól bejött a kórházaknál és az iskoláknál is….” – írja.

Közös tiltakozásra szólít fel