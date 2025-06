Karácsony Gergelyék a tiltás ellenére is megtartják a Budapest Pride-ot

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

„A főpolgármester és Hegedűs Máté által tételesen is megfogalmazott és nyilvánosan hangoztatott tartalmak, és az azokat utólag tagadó hivatalos főpolgármesteri nyilatkozat közötti ellentmondás értékelése során a hatóság arra a következtetésre jutott, hogy Budapest Főváros Önkormányzata az Ákr. alapelvi kötelezettségeinek nem tett eleget maradéktalanul” – olvasható a határozat indoklásában.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy nem létező gyűlésről hozott tiltó határozatot, ezzel az erővel az unikornisok sétáltatását is betilthatta volna. Mivel a Fővárosi Önkormányzat nem tett a gyülekezési törvény szerinti bejelentést, így aztán a tiltó határozatnak sincs relevanciája.

Karácsony Gergely már reagált is a tiltásra közösségi oldalán:

Hiába állt be a Pride mögé Karácsony Gergely és a fővárosi önkormányzat, a rendőrség betiltotta a rendezvényt. Ám a főpolgármester azt poszolta ki, hogy akkor is megtartják az eseményt.

