Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Karácsony: Nemzetközi tervpályázat indul Rákosrendező megújítására

Karácsony Gergely főpolgármester pénteken bejelentette, hogy nemzetközi építészeti tervpályázatot írnak ki Rákosrendező átalakítására.

A Facebookon közzétett üzenetében úgy fogalmazott: „Újabb mérföldkőhöz érkeztünk: kiírjuk a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákosrendező megújítására! Hogy Rákosrendező a kevesek magánérdeke helyett a város jövőjét szolgálja.”

Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

A főpolgármester szerint a korábbi vasúti területet zöld parkvárossá alakítva kapcsolják be Budapest vérkeringésébe. „Noha a kormány még húzza az időt a terület teljes körű birtokba adásával, a Főváros halad a munkával, amelynek eredményeként fenntartható környezetben épülhetnek megfizethető lakások az új városnegyedben” – írta.

Karácsony közölte, hogy hétfőn már a szakbizottság is tárgyalja Vitézy Dáviddal, a Podmaniczky Mozgalom vezetőjével közös előterjesztésüket. Úgy véli, a nemzetközi tervpályázat világosan megmutatja majd, milyen lesz Budapest „új, korszerű és zöld” városrésze a beruházás végére.

Egyúttal éles különbséget hangsúlyozott a kormányzati tervekkel szemben: „a város közepére több száz méter magas luxusfelhőkarcolót álmodó, kizárólag a külföldi beruházó és a fideszes oligarchák érdekeit kiszolgáló »mini-Dubaj« tervei”, illetve a budapestieknek szánt, „megfizethető lakhatást, új zöldfelületeket kínáló, emberi léptékű, zöld városfejlesztés” között.

