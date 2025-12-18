Karácsonyig több újszülött is családra találhat

Hetven gyermek térhet haza a családjába, vagy nevelő-, illetve örökbefogadó szülőkhöz a kórházban élő több mint 350 csecsemő közül – közölte Rétvári Bence belügyi parlamenti államtitkár Földi Judit, a DK képviselőjének írásbeli kérdésére, amiben afelől is érdeklődött, hogy miért nem bánik emberségesen a kormány a kórházban ragadt csecsemőkkel – írta a hvg.hu.

Nem tudható pontosan, hogy hány baba van a kórházakban hagyva, a kormányzati szereplők különböző számokról beszéltek az utóbbi időszakban.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) győztes pere alapján a Fővárosi Törvényszék kötelezte a Belügyminisztériumot, a Kulturális és Innovációs Minisztériumot és a Országos Kórházi Főigazgatóságot a kórházban maradt babákra vonatkozó adatok kiadására, az állami hatóságok azonban megtámadták az ítéletet.

Folyamatosan újratermelődnek a kórházi babák

Novemberben a kórházfenntartó állami szerv azt állította a Telex cikke szerint, hogy 353 olyan gyermek van kórházi ellátásban, akikről a szüleik lemondtak, vagy nem vihették őket haza magukkal. A múlt héten a területért felelős miniszterelnöki biztos, Kardosné Gyurkó Katalin viszont arról beszélt egy interjúban, hogy november végén 344 baba volt még a kórházakban, miközben a hónap folyamán 136 gyermeket sikerült máshol elhelyezni. A TASZ összegzése szerint ez alapján valójában akár 480 baba is lehetett november elején a kórházakban.

A hvg.hu megjegyzi, hogy a fluktuáció oka az lehet, hogy folyamatosan érkeznek gyerekek, és hagyják is el a kórházakat.

Kardosné a sajtóval azt közölte szintén a múlt héten, hogy csak decemberben 150 újonnan bekerülő babára számít.