„Karaktergyilkosságért busásan jár a bér” – áthallásos dallal jelentkezett Bródy János

Egyúttal a hvg.hu-n bemutatta a Mondd, te mit hiszel című dalt, amely – úgy tűnik – meglehetősen sok belpolitikai utalást tartalmaz.

Bródy János, aki a dal zenéjét és szövegét is jegyzi, többek között arról énekel, hogy „ki nem lojális, elmehet akárhová, de hős itt nem lehet”, „szívet szorít a félelem”, „plakátviharban veszted el a lelkedet”, „kimérten ömlik rád a kódolt gyűlölet”, „a pártközpont így méri fel, lazán a népe mit hisz el” „a belső zsebből dől a lé, a cash ma”, „karaktergyilkosságért busásan jár a bér”, „hazudnak rendületlenül, figyelj”, valamint „kevés a józan értelem, a bárány most is védtelen”.

A dal premierjére egyébként egy nappal azelőtt került sor, hogy a NER-rel szembefordult Magyar Péter tömegtüntetést tart Budapesten.