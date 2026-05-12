Kármán András olyan gazdaságpolitikát szeretne, amely 2030-ra elvezet az euróbevezetéshez

Kármán András először azt közölte, hogy Barabás Gyula, az OTP Bank ügyvezető igazgatója lesz az államháztartásért felelős államtitkára.

Magáról azt mondta, hogy

1997-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi szakán. Még a diplomaszerzés előtt, 1996-ban kezdett el a Pénzügyminisztérium külső szakértőjeként dolgozni. 1997-ben került a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB), itt 2001-ig elemző volt, ekkor a monetáris szabályozási osztály vezetőjének nevezték ki. 2007-től 2010-ig a pénzügyi elemzések igazgatója volt. Ebben a hároméves időszakban ő képviselte az MNB-t az Államadósság Kezelő Központ igazgatósági ülésein és az Európai Központi Bank piaci műveletek bizottságában, és a Keler Zrt. elszámolóház igazgatósági tagja volt. A köztársasági elnök 2010. június 2-án nevezte ki az újonnan felállt Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának. 2011 októberében jelentették be távozását, 2011. december 1-jétől 2014-ig az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatóságában a Magyarországnak járó helyettes igazgatói posztot töltötte be. 2017. június 8-tól Kármán András az Erste Lakástakarékpénztár Zrt. ügyvezetői és elnöki posztját tölti be. A szakember nevéhez kötődik az Erste jelzálogbankjának létrehozása, amelyet a 2015 decemberi megalakulás óta elnök-vezérigazgatóként irányított. Ezt a pozícióját megőrizte. 2025 szeptemberétől a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője. 2026 áprilisában az alakuló Magyar-kormányban a pénzügyminiszteri pozíciót ajánlották fel neki, melyet elfogadott.

A miniszterjelölt elmondta, hogy kettéválasztják a pénzügyi és gazdaságfejlesztési feladatokat, a Pénzügyminisztérium feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása. A szétválasztás nem jelenti az egységes gazdaságpolitikai megközelítés hiányát, csupán világosabb felelősségi viszonyokat jelent. Kármán szerint a növekedés újraindítása kulcskérdés, növekedés nélkül nem lehet fenntartható a költségvetési stabilitás.

Magyarország gazdaságpolitikájának nem egyszerűen korrekcióra, hanem irányváltásra van szükség – jelentette ki aTisza-kormány leendő pénzügyminisztere. Ennek alapja a termelékenység bővülésére alapozó modell, kiszámítható környezet és hiteles, fenntartható költségvetési pálya, ami lehetővé teszi az euró bevezetését a 2030-ig tartó kormányzati ciklus végére.

Új gazdasági modellre van szükség

Kármán rámutatott arra, hogy az előző kormány mennyiségi szemléletű gazdaságpolitikát folytatott, ennek érdekében egyre több dolgozó és nemzetközi tőkére épülő gyárakat vont be. Ez szerinte az összeszerelő-üzem modell, amelynek kétségtelenül kezdetben voltak előnyei. Amíg magas volt a munkanélküliség, és alacsony béreken lehetett sok embert bevonni a munkaerőpiacra, ám a termelékenység javulása minimális volt, ez volt az eddig követett növekedési modell legnagyobb hátulütője. Ezért gondolta éveken át tévesen az MNB, hogy a forint folyamatos leértékelése megoldást jelent, mert ezzel alacsonyan tartották a magyar béreket euróban kifejezve – utalt Kármán a 2025 márciusában lezárult tizenkét éves Matolcsy György-érára.

Emiatt leszakadtak a magyar bérek és folyamatosan magasabb volt az infláció, mint a környező országokban, a magyar dolgozók elfogytak, és Ázsiából pótolta a kormány a munkaerőt.

A Tisza-kormáény új növekedési modellje az alábbi pillérekre épül:

a termelékenység növelése

magasabb hozzáadott érték

képzettebb munkaerő

tudásalapú, innovatív gazdaság

a kkv-kra építve

Az a cél, hogy az állam a mostaninál többet fektessen be az emberekbe, többet költsön a humánerőforrásba, az oktatásba, a képzésbe, az egészségügybe. Ezek nélkül nincs felzárkózás – hangsúlyozta Kármán András.

Költségvetési kiszámíthatóságra törekszenek

A pénzügyminiszter-jelölt emlékeztetett arra, hogy az Orbán-kormány csak tavaly 46 alkalommal módosította a költségvetést, vagyis átlagosan 8 naponta írta át a számokat. 2200 milliárd forintról rendelkezett tavaly a kormány egyedi kormánydöntésekkel, felülírva a parlamenti jogköröket, ezért volt kiszámíthatatlan a fiskális politika. Idén ez még súlyosabb volt.

Kármán szerint az előző kormány nem átlátható módon költötte az adófizetők pénzét. A rendeleti kormányzással a Fidesz-kormány rendszeresen visszaélt, ez súlyos demokratikus deficitet jelent a költségvetési politika gyakorlatában.

A befektetői kockázatot is befolyásolta ezt, emiatt voltak magasabban a kötvényhozamok idehaza.

Visszaállítják a katát

Egyszerűbb és igazságosabb adórendszert szeretne az új kormány. Enne keretében a 2022 szeptemberében gyakorlatilag kinyírt kisvállalkozások tételes adóját visszahozzák, mondván, a vállalkozóknak szükségük van egy egyszerű adózási formára.

Mivel a különadók rendszerét torznak tartják, ezek súlyát fokozatosan csökkentik és egy kiegyensúlyozottabb adórendszert alakítanak ki.

Az új kormány felülvizsgálja a társaságiadó-kedvezmények rendszerét, megszüntetik a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó kedvezményeket, valamint a köz- és magánvagyon átláthatatlan keveredését.

