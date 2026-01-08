Három nappal Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója után Gulyás Gergely és Vitályos Eszter tart Kormányinfót. Az esemény különlegességét a harmadik szereplő adja: az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel tűzoltó alezredes is az újságírók elé áll. Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek reggelre -15 fokot vár Budapesten, vidéken ennél is keményebb fagy lehet.
Katasztrófavédelemmel indul a Kormányinfó éve – kövesse velünk percről percre
2026 első kormányinfóján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel is beszédet mond.
Vörös kód: A MÁV pályaudvarait is fűteni fogják
Az újságírók először a Katasztrófavédelem szóvivőjétől kérdezhettek. Mukics Dániel elmondta: a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár vörös kódot hirdetett ki szerdán. Ez azt jelenti, hogy minden szociális intézmény fogad hajléktalanokat, nem csak a hajléktalanszállók. A meteorológiai szolgálatra hivatkozva hozzátette: tíz-tizenöt évente jellemző Magyarországra az elmúlt napok havazásához hasonló téli csapadék.
„Mi, magyar emberek elszoktunk az ilyen havazástól. Senki ne menjen el segítségre szoruló, bajba jutott, illetve hajléktalan ember mellett úgy, hogy nem kérdezi meg, szüksége van-e segítségre. Ha segítség kell, akkor hívjuk a 112-es számot, hogy senki ne maradjon ellátatlanul” – mondta Mukics.
Gulyás Gergely hozzátette: az ellátórendszer több hajléktalan embert tud ellátni, mint amennyien bemennek a szociális ellátóhelyekre, hiszen a kihasználtság csak 85 százalékos. A 85 százalékos átlagos kihasználtság Budapestre is igaz. A MÁV pályaudvarait pedig fűteni fogják, és szintén megnyitják bárki előtt. A miniszter fejből nem tudta elmondani a szociális ellátóhelyek összkapacitásának számát, de az Economx újságírójának későbbi tájékoztatást ígért.
Ismét egy kétes forrású dokumentum a középpontban
Ezúttal azonban nem a Tisza Párt, hanem Ukrajna áll a célkeresztben.
A kormány szerdán ülésezett, elsődlegesen a hóhelyzettel foglalkoztak. Pillanatnyilag azt látják, hogy az elmúlt napokban tapasztalthoz hasonló hótömeg nem fogja elérni Magyarországot.
Gulyás Gergely egy nem nyilvánosságra hozott dokumentum alapján azt állítja, hogy az Európai Bizottság azt szeretné, hogy Ukrajna 2027. január 1-től csatlakozzon az Európai Unióhoz. Hozzátette: Magyarország 73 milliárd eurót kapott 2004 óta az Európai Uniótól, és azt mondta, Ukrajna 800 milliárd euróra tart igényt az ország működésének fenntartására. „Ukrajna tíz éven keresztül Európából akar élni. Ukrajna helye szerintünk nem az Európai Unióban van” – mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter.
Jön a mínusz 20 fok, de nincs katasztrófa
Elsőként Mukics Dániel, a Katasztrófavédelem szóvivője beszélt a fagyról és a hóhelyzetről.
A Katasztrófavédelem csütörtök reggel 6 órakor ülésezett a rendkívüli időjárás miatt. A szociális ellátórendszer országos kihasználtsága 85,6 százalék. Az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek eljutnak az emberekhez, a kórházi készletek rendelkezésre állnak, megnövekedett létszám fogadja a betegeket. Két Baranya megyei településen, Nagypeterden és Rózsafán szünetel az áramszolgáltatás, de néhány órán belül ez is megoldódik. A tanítás minden iskolában megkezdődött, az országban nincs elzárt település, lezárt útszakasz, vagy súlykorlátozás, sőt, a szomszédos országokba is súlykorlátozás nélkül lehet behajtani. Tíz kisebb településen nem közlekednek a helyi buszjáratok, néhány másik vonalon pedig egy-két megállót nem érintenek az utasbiztonság garantálása miatt – ezek listája az Útinform honlapján elérhető.
A következő napokban egyre kisebb az esély nagy havazásra, de a szél országszerte megélénkül: több területen narancssárga riasztás van hófúvás miatt. Mínusz 15, mínusz 20 fok sem kizárt a következő napokban. A Rendőrséget szerdán 200 balesethez riasztották, ezek közül 16 járt személyi sérüléssel, és 1 halálos szerencsétlenség történt. A balesetek száma 300 százalékkal haladja meg egy átlagos januári nap esetszámát.
A Katasztrófavédelem azt kéri a közlekedőktől, hogy ahol érvényben van riasztás, ott lehetőleg ne induljanak útnak, a kevésbé gyakorlott sofőrök pedig inkább más közlekedési módot válasszanak. A többiek pedig csak a téli útviszonyokra felkészített járművel induljanak útnak.
A természetes vizeken egyelőre nem alakult ki biztonságos, 10-12 centiméter vastag jégtakaró, ezért a Katasztrófavédelem nem javasolja a korcsolyázást, vagy a fakutyázást a tavakon.