Katasztrófavédelemmel indul a Kormányinfó éve – kövesse velünk percről percre

Három nappal Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója után Gulyás Gergely és Vitályos Eszter tart Kormányinfót. Az esemény különlegességét a harmadik szereplő adja: az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel tűzoltó alezredes is az újságírók elé áll. Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek reggelre -15 fokot vár Budapesten, vidéken ennél is keményebb fagy lehet.

Vörös kód: A MÁV pályaudvarait is fűteni fogják Az újságírók először a Katasztrófavédelem szóvivőjétől kérdezhettek. Mukics Dániel elmondta: a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár vörös kódot hirdetett ki szerdán. Ez azt jelenti, hogy minden szociális intézmény fogad hajléktalanokat, nem csak a hajléktalanszállók. A meteorológiai szolgálatra hivatkozva hozzátette: tíz-tizenöt évente jellemző Magyarországra az elmúlt napok havazásához hasonló téli csapadék. „Mi, magyar emberek elszoktunk az ilyen havazástól. Senki ne menjen el segítségre szoruló, bajba jutott, illetve hajléktalan ember mellett úgy, hogy nem kérdezi meg, szüksége van-e segítségre. Ha segítség kell, akkor hívjuk a 112-es számot, hogy senki ne maradjon ellátatlanul” – mondta Mukics. Gulyás Gergely hozzátette: az ellátórendszer több hajléktalan embert tud ellátni, mint amennyien bemennek a szociális ellátóhelyekre, hiszen a kihasználtság csak 85 százalékos. A 85 százalékos átlagos kihasználtság Budapestre is igaz. A MÁV pályaudvarait pedig fűteni fogják, és szintén megnyitják bárki előtt. A miniszter fejből nem tudta elmondani a szociális ellátóhelyek összkapacitásának számát, de az Economx újságírójának későbbi tájékoztatást ígért.

Ismét egy kétes forrású dokumentum a középpontban Ezúttal azonban nem a Tisza Párt, hanem Ukrajna áll a célkeresztben. A kormány szerdán ülésezett, elsődlegesen a hóhelyzettel foglalkoztak. Pillanatnyilag azt látják, hogy az elmúlt napokban tapasztalthoz hasonló hótömeg nem fogja elérni Magyarországot. Gulyás Gergely egy nem nyilvánosságra hozott dokumentum alapján azt állítja, hogy az Európai Bizottság azt szeretné, hogy Ukrajna 2027. január 1-től csatlakozzon az Európai Unióhoz. Hozzátette: Magyarország 73 milliárd eurót kapott 2004 óta az Európai Uniótól, és azt mondta, Ukrajna 800 milliárd euróra tart igényt az ország működésének fenntartására. „Ukrajna tíz éven keresztül Európából akar élni. Ukrajna helye szerintünk nem az Európai Unióban van” – mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter.