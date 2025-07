Kattant a bilincs a híres magyar borász kezén

A két leggazdagabb magyarnak nem a borászat a legerősebb oldala. Csányi Sándor borászata és Mészáros Lőrinc érdekeltségei továbbra is veszteségesek.

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrinc borászatai mélyrepülésben, a többieknek vegyes évük volt A két leggazdagabb magyarnak nem a borászat a legerősebb oldala. Csányi Sándor borászata és Mészáros Lőrinc érdekeltségei továbbra is veszteségesek.

Az ismert borász érintettségét növeli továbbá, hogy három cégére is idén júniusban – egy nappal azt megelőzően, hogy döntöttek a letartóztatásáról – bűnügyi eljárást jegyeztek be. A letartóztatását azzal indokolták, hogy a cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára és a lehetséges büntetési tételre – amely 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés lehet – alaposan lehet tartani a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől, valamint attól, hogy tárgyi bizonyítékokat rejtene el, semmisítene meg.

A lap szerint B. I.-ről lehet szó, akinek szekszárdi pincészeténél a Fidesz-kormány több minisztere is megfordult. Többek között Szijjártó Péter külügyminiszter, aki 2020-ben helikopterrel érkezett oda, sőt a borász birtokán ünnepelte Lázár János is a 2022-es választási győzelmét.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!