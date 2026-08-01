Kegyelmi kérvények egész sora várhatja az új köztársasági elnököt

A HVG cikke szerint az új kormány megalakulása óta még nem küldött az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi kérvényt a Sándor-palotába, így százas nagyságrendű, elbírálásra váró akta várhatja majd a Sulyok Tamás után hivatalba lépő új köztársasági elnököt.

A portál emlékeztetett, a köztársasági elnök hivatala által közzétett idei első féléves statisztika alapján, június 30-ig az államfő 314 kegyelmi tárgyú döntést hozott – minden kérelmet elutasítva –, vagyis a befejezett ügyek száma pont ugyanannyi volt, mint a legutóbbi, április 30-i adatközlésnél.

A Sándor-palota jövőbeli lakójának lesz dolga

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A lap megkeresésére a Sándor-palota azt közölte, hogy „a 2026. május 1. és június 30. közötti időszakban a Sándor-palotába nem érkeztek kegyelmi előterjesztések”. Ennek okáról a HVG megkérdezte a kérvények előkészítését intéző Igazságügyi Minisztériumot, ahol a tényt megerősítve közölték: „A legutolsó küldéstől számított, az újabb dokumentumok összegyűjtésére szánt időtartam még folyamatban van.”

Mint írták ebben azonban semmi rendkívüli nincs, hiszen „a kegyelmi felterjesztések több havonta, csoportos formában történnek, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a felterjesztéseket kollégáink összegyűjtik és egyszerre küldik el, tehát a küldések között jellemzően több hónap telik el.” Azt is jelezték, hogy a kegyelmi kérvények a bíróságoktól folyamatosan érkeznek a tárcához, „azok feldolgozása, a miniszteri felterjesztések, döntések előkészítése a szokásos módon zajlik.”

Tavaly azért Sulyok Tamás adott kegyelmet, ha nem is sokat. Az államfőhöz 2025-ben 689 beadvány érkezett, közülük négyet bírált el pozitívan – derült ki végül a cikkből.