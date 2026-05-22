Kegyelmi ügy: az előző kormány továbbra sem tartja magát felelősnek

„Ezek a dokumentumok ismét igazolják, hogy Magyar Péter a kegyelmi ügyben végig hazudott a kampány során” – fogalmaztak.

Mint korábban beszámoltunk róla, reggel Sulyok Tamás köztársasági elnök nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy néven elhíresült botrány iratanyagait. A hivatalban lévő államfő viszont sajnálatosnak nevezte, hogy nem együttműködés, hanem üzengetés alakult ki a kormánnyal. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy ő meg az elmúlt 2 év hallgatását sajnálja, ezen kívül színvallásra szólította fel az ügy miatt lemondott korábbi államfőt, Novák Katalint.

Mint ismert, még az előző államfő, Novák Katalin köztársasági elnök 2024. február 10-én mondott le tisztségéről, miután országos felháborodást keltett az a döntése, amellyel kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon pedofil bűncselekményeket eltussoló igazgatóhelyettesének.

(MTI)