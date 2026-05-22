Kegyelmi ügy: Magyar Péter színvallásra szólította fel Novák Katalint

„A ma nyilvánosságra került információk után felszólítom Novák Katalint, hogy 3 év késéssel valljon színt, hogy az Orbán-család utasítására/kérésére adott-e kegyelmet Kónya Endrének” – közölte nem sokkal ezelőtt Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő reagált közösségi oldalán Sulyok Tamás köztársasági elnök reggeli megjegyzésére is, miszerint a köztársasági elnök „elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormányzat és a többi hatalmi ág közti kommunikáció a közösségi média és a sajtó felületeire helyeződött át.”

Magyar Péter miniszterelnök erre így riposztozott:,

A magyar nép pedig az eddigi titkolózást tartja elfogadhatatlannak. Illetve a köztársasági elnök bűnös hallgatását az utóbbi két évben az elesettek magára hagyásakor, a civilek, bírák, újságírók és művészek támadásakor, a közpénzen gyártott kormányzati gyűlöletkampányok idején, az ellenzék titkosszolgálati megfigyelésekor és a jogállam leépítésekor

„Május 31.” – tette hozzá Magyar Péter, utalva a már korábban többször is emlegetett határidőre, amelyet Sulyok Tamásnak adott a lemondásra, más állami vezetőkkel együtt.