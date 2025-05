Kelemen Hunor: zavart okozott Orbán Viktor tihanyi beszéde

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Kelemen azt is elárulta, hogy a telefonbeszélgetést Orbán kezdeményezte.

„Érvekkel. Nem volt olyasmi abban a telefonbeszélgetésben, ami az eddigi beszélgetéseinktől eltért volna. Egyszerűen azt mondtam el, miért az az érdeke az erdélyi magyar közösségnek, hogy Nicușor Dan nyerjen, és miért nem lehet megbízni Simionban. Az elmúlt években mindig eljutottunk arra a következtetésre, hogy a romániai politikában a magyar kormány azt támogatja, amit az erdélyi magyar közösség képviselete jónak tart. A miniszterelnök azt mondta: azt támogatják ők is. Ezzel én ezt a történetet nagyjából le is zárnám.”

Az RMDSZ elnöke és a magyar miniszterelnök telefonon tisztázta, kit is támogat a magyar kormány.

