Kell-e magyar euró? Olvasóink nem fogták vissza magukat

Hét végéhez érve végignézzük és bemutatjuk, melyek azok a témák, amelyek leginkább hozzászólásra késztették olvasóinkat a Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain, és igyekszünk ízelítőt adni a viták lényegéből. Ennek összegzése számunkra kifejezetten fontos: így kapunk képet arról, hogy mely témák keltik a legtöbb reakciót, és melyek a megosztóak. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói hangok bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

A héten ismét előtérbe került a magyar euró kérdése, mely egyből élénk vitát keltett olvasóink között is. Ahogyan laptársunk, a Privátbankár.hu is megírta, a Tisza Párt egyértelművé tette: mihamarabb, talán 2030-ig bevezetné az eurót. A Fidesz-kormányok ugyanakkor ezt nem vették napirendre az elmúlt 16 évben.

Olvasóink hozzátoldottak pár gondolatot az euró témájához, vitáztak is egymással, ezekből válogattunk:

András: „Az EU részesedése a világgazdaságból, 1992: 25%; 2025: 14%. Nyilván kiváló ötlet bezárni Magyarországot egy eljelentéktelenedő régió monetáris rendszerébe.”

Krisztián: „Az ugye megvan, hogy léteznek gyorsan fejlődő piacok mint Kína és India. Elárulok egy titkot: Nem az EU esett össze, hanem ezek fejlődtek gyorsan, mert volt honnan növekedniük az elmaradásuk miatt.”

András: „Éppen ezért a gyorsabban fejlődő piacok és gazdasági struktúrák felé kell nyitni, nem a stagnálók felé zárni.”

Krisztián: „De nem stagnál az EU gazdasága. Európa közepén a távol kelethez tartozni... azért ezt gondold át újra.”

István: „Nekiállni lehet, az eredmény kétséges.”

Edit: „A szép új világban nem lesz pénz. Ezt akarják. Lejáratos jövedelem, amiből még sporolni sem tudsz, mert el kell költened. 2030 Agenda”

Imre: „Azt az eurót, amit éppen most sodor el a történelem vihara a davosi eurokratákkal együtt? Okos dolog lenne.”

