2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Közélet Beszóltam a Facebookon

Kell-e magyar euró? Olvasóink nem fogták vissza magukat

mfor.hu

A Tisza Párt az euró bevezetését ígéri. Ezt van, aki ünnepli és sürgeti, mások viszont gyászolják és kárhoztatják.

Hét végéhez érve végignézzük és bemutatjuk, melyek azok a témák, amelyek leginkább hozzászólásra késztették olvasóinkat a Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain, és igyekszünk ízelítőt adni a viták lényegéből. Ennek összegzése számunkra kifejezetten fontos: így kapunk képet arról, hogy mely témák keltik a legtöbb reakciót, és melyek a megosztóak. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói hangok bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

A héten ismét előtérbe került a magyar euró kérdése, mely egyből élénk vitát keltett olvasóink között is. Ahogyan laptársunk, a Privátbankár.hu is megírta, a Tisza Párt egyértelművé tette: mihamarabb, talán 2030-ig bevezetné az eurót. A Fidesz-kormányok ugyanakkor ezt nem vették napirendre az elmúlt 16 évben. 

Olvasóink hozzátoldottak pár gondolatot az euró témájához, vitáztak is egymással, ezekből válogattunk: 

András: „Az EU részesedése a világgazdaságból, 1992: 25%; 2025: 14%. Nyilván kiváló ötlet bezárni Magyarországot egy eljelentéktelenedő régió monetáris rendszerébe.”

Krisztián: „Az ugye megvan, hogy léteznek gyorsan fejlődő piacok mint Kína és India. Elárulok egy titkot: Nem az EU esett össze, hanem ezek fejlődtek gyorsan, mert volt honnan növekedniük az elmaradásuk miatt.”

András: „Éppen ezért a gyorsabban fejlődő piacok és gazdasági struktúrák felé kell nyitni, nem a stagnálók felé zárni.”

Krisztián: „De nem stagnál az EU gazdasága. Európa közepén a távol kelethez tartozni... azért ezt gondold át újra.”

István: „Nekiállni lehet, az eredmény kétséges.”

Edit: „A szép új világban nem lesz pénz. Ezt akarják. Lejáratos jövedelem, amiből még sporolni sem tudsz, mert el kell költened. 2030 Agenda”

Imre: „Azt az eurót, amit éppen most sodor el a történelem vihara a davosi eurokratákkal együtt? Okos dolog lenne.”

 

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.


 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter a győzelem kapujában érzi magát – be fog lépni

Magyar Péter: nem a migrációra és a sorkatonaságra, plusz 500 milliárd az egészségügyre

Új társadalmi szövetséget ajánlott a vezető ellenzéki párt elnöke évértékelő beszédében vasárnap délután.

Szijjártó Péter minisztériumánál tüntettek a gödi mérgezés miatt

Szijjártó Péter minisztériumánál tüntettek a gödi mérgezés miatt

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Bem téri épülete előtt több százan demonstráltak, a kormány akkumulátorgyár politikája ellen.

A Nemzeti Sport beszállt a választási kampányba

A Nemzeti Sport beszállt a választási kampányba

Megjelent a lapban egy olyan petíció, amely ugyan burkoltan, de a Tisza Párt elleni fellépésre szólít fel.

EVP, Wéber Balázs, Herman Bernadett, Bózsó Péter

Robbant az akkubotrány, de ki a tégla a kormányban? Ez Viszont Privát

Óriási hullámokat vert a Telex héten megjelent cikke, amely szerint a nemzetbiztonsági szolgálat már évekkel ezelőtt az ismertnél jóval súlyosabb egészségkárosító szabálytalanságokra derített fényt a Samsung gödi üzemében. Amit ennek ellenére sem állíttatott le a gazdaság felvirágzását az akkugyáraktól remélő magyar kormány. Ez Viszont Privát műsorunk e heti adásában saját forrásaink beszámolóit közvetítve beszéltünk a gyárban uralkodó kőkemény munkakörülményekről és a dolgozók kiszolgáltatottságáról. De vajon miért tartott ki a kormány a koreai cég mellett? Hibás döntés volt-e ennyi mindent az akkugyárakra feltenni? És kinek állt érdekében a nemzetbiztonsági jelentések és a kormányülésen elhangzottak kiszivárogtatása?  

Orbán Viktor keményen üzent az évértékelőn, itt vannak a részletek a Fidesz programjáról

A miniszterelnök több témáról is beszélt.

A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, korábban Nyírő Gyula Kórház

Az orvosok szakszervezete szerint összeomolhat a Nyírő Gyula Kórház

A munkáltatóval folytatott tárgyalások megrekedtek, ami kritikus helyzet kialakulásával fenyeget.

Szijjártó Péter a lehetséges fejlődésről értekezik

Újít a Fidesz Miskolcon: jön a helyi konzultáció

A kormány összefog Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosítása kapcsán, a létesítmény ugyanis a magyar iparnak egy rendkívül fontos aranytartaléka lehet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon.

Valami végleg eltört az MSZP-ben

Valami végleg eltört az MSZP-ben

Komjáthi Imre: az MSZP elnöksége azt javasolja a kongresszusnak, a szocialisták ne induljanak a választáson.

Veszélyes idők – az európaiak egyre nagyobb biztonsági fenyegetést érzékelnek

Veszélyes idők – az európaiak egyre nagyobb biztonsági fenyegetést érzékelnek

Továbbá bíznak abban, hogy az EU többet tesz ezen a területen – derült ki egy friss felmérésből.

Évente közel egymilliárd forinttal mentené meg a Haladást a kormány

Évente közel egymilliárd forinttal mentené meg a Haladást a kormány

A Szombathelyi Haladás működésére évente közel 1 milliárd forintot ad a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség. Mivel a támogatás a végrehajtás alól is mentesül, ezért Mészáros Lőrinc korábbi veje ezt nem hívhatja le, ha be akarja hajtani a klub tartozását.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168