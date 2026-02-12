Kellemetlen hír érheti az autósok egy részét

A holtankoljak.hu szakági portál előrejelzése szerint pénteken a nagykereskedelmi árak ismét kismértékben módosulnak. Mint írták, a gázolaj ára nem változik, a benzin ára emelkedik bruttó 3 forinttal.

A csütörtöki, február 12-i átlagárak a következőképpen alakultak, a pénteki árszint ezektől térhet el a jelzett módon:

95-ös benzin: 560 forint/liter

Gázolaj: 575 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>