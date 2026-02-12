1p

Üzemanyagok

Kellemetlen hír érheti az autósok egy részét

mfor.hu

Pénteken kisebb üzemanyag-árváltozás jöhet. 

A holtankoljak.hu szakági portál előrejelzése szerint pénteken a nagykereskedelmi árak ismét kismértékben módosulnak. Mint írták, a gázolaj ára nem változik, a benzin ára emelkedik bruttó 3 forinttal.

A csütörtöki, február 12-i átlagárak a következőképpen alakultak, a pénteki árszint ezektől térhet el a jelzett módon:

  • 95-ös benzin: 560 forint/liter
  • Gázolaj: 575 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Kiakadt a szakmai szervezet a kormány húzása miatt

Kiakadt a szakmai szervezet a kormány húzása miatt

Az OKSZ nekiment az árrésstopnak.

Kövesse a Kormányinfót percről-percre az Mforon!

Samsung-botrány, kacsát evő vendégmunkások és kátyúhelyzet – ez volt a legfrissebb Kormányinfón

A választás előtti hónapokban Gulyás Gergely és Vitályos Eszter már heti rendszerességgel tart Kormányinfót. Az Mforon 10 órától percről percre követhetik, miről döntött a kormány, és összefoglaljuk a legütösebb kérdéseket, illetve az azokra adott válaszokat is.

Letartóztatták a Bászna Gabona vezérigazgatóját

Letartóztatták a Bászna Gabona vezérigazgatóját

Számos tanú kihallgatása várható, és a vezérigazgató fellebbezett, de eljutott a letartóztatásig a Bászna Gabona körüli büntetőügy. A vállalatvezető egy hónapig marad letartóztatásban.

Utca Embere Program

Merre visz a Tisza? Magyar Péter programjáról kérdeztük az utca emberét

A Tisza Párt múlt szombaton meghirdette Működő és Emberséges Magyarország című választási programját, és nyilvánosságra hozta a 240 oldalas dokumentumot. Járókelőknek tettünk fel kérdéseket ezzel kapcsolatban.

Megvan, mennyit kell aludni a Budapest-Belgrád vasútvonal megnyitásáig

Megvan, mennyit kell aludni a Budapest-Belgrád vasútvonal megnyitásáig

Március 14-én, szombaton indul a személyszállítás Budapest és Belgrád között, jelentette be Szijjártó Péter. A Budapest és a kínai nagyvárosok között közlekedő légijáratokat pedig jelentősen sűrítik.

Egyre esélyesebbnek tartják kormányfőnek Kapitány Istvánt a Polymarket fogadói

Egyre esélyesebbnek tartják kormányfőnek Kapitány Istvánt a Polymarket fogadói

Hirtelen megugrott Kapitány István kormányfői esélye a Polymarket internetes fogadóoldalon. Magyar Péter továbbra is a legesélyesebb, de múlt hét óta 2 százalékot veszített.

Több százezer forintot kaphatnak a rendőrök még ebben a hónapban

Több százezer forintot kaphatnak a rendőrök még ebben a hónapban

Február 28-ig megérkezik azoknak a számlájára bruttó 400 ezer forint, akik jogosultak Pintér Sándor szerdán bejelentett juttatására. Az biztos, hogy a rendőrség rendvédelmi igazgatási alkalmazottai fognak pénzt kapni.

A nagy ő legyőzhetetlen? Stohl András bombát robbantott a TV2-n

A 6. hét nézettségi adataiban akadt egyértelmű győztes.

Beérkeztek a Rákosrendező pályázat tervei

Beérkeztek a Rákosrendező pályázat tervei

Megjöttek a volt vasút pályaudvar megújítására kiírt nemzetközi tervpályázat második fordulójának végleges pályaművei.

Megjelent a Lakhatási Minimum a 2026-os országgyűlési választásokra

Megjelent a Lakhatási Minimum a 2026-os országgyűlési választásokra

A Lakhatási Koalíció szervezetei február 10-én nagy sajtóérdeklődés mellett mutatták be a 2026-os választásokra frissített Lakhatási Minimumot. A szakpolitikai javaslatcsomagban támpontot adnak minden, az április 12-i parlamenti választáson induló jelöltnek és jelöltállító szervezetnek azzal kapcsolatban, hogy milyen lakáspolitikai gondolkodás és konkrét lépések segítenek kiutat találni a jelenlegi lakhatási válságból.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

