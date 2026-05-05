Kellemetlen eredmény? Gyenge számokat hozott az RTL új műsora

Az RTL újítással vágott bele a hétbe: az esti főműsoridő első érkezője az Éttermek csatája volt. A külföldön rendkívül komoly sikereket arató Gordon Ramsay – A pokol konyhája séfvetélkedő magyarosított változata egyelőre nem kezdett túlságosan erősen, a teljes lakosság körében átlagosan 248 ezer főt érdekelt. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában átlagosan 133 ezer néző követte az eseményeket mintegy 10,9 százalékos közönségarány mellett, azaz itt egy kicsit jobban állt a műsor.

Egyelőre még nem pörgött fel a séfverseny

A hétköznapokon a zászló összességében továbbra is a TV2-nek állt, az extrémsportos ügyességi vetélkedő Exatlon Hungary ezúttal is jelentős fölényben volt – az adásokat a teljes lakosság körében átlagosan 534 ezren nézték, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 223 ezer fő és 17,8 százalékos közönségarány volt a mérleg ezúttal.

Ismét tarolt a Híradó

Az RTL Híradója iránt jelentősen megnőtt az érdeklődés a választások óta, így ismételten előfordult, hogy a heti toplisták élére került egy esti kiadás mindkét szegmensben. Érdekesség ugyanakkor, hogy míg a teljes lakosságnál a szerda esti, addig a 18-59 évesek körében a vasárnapi rész volt a nyerő.

A tematikában is voltak eltérések: az RTL honlapja szerint a szerdai adásban egyebek mellett a külföldre irányuló nagyobb összegű utalások ügyéről volt szó, valamint egy utcán szíven szúrt és helyben megműtött férfi története is előkerült – mindezt 648 ezren nézték. A vasárnapi hírműsorban egy szúnyogcsípés miatt lebénult fiú története, az országban tomboló aszály, valamint a leendő Tisza-kormány multicégek támogatási rendszerét érintő felülvizsgálati törekvései voltak a főbb témák, amik a 18-59 évesek korcsoportjában 263 ezer nézőt vonzottak 25,3 százalékos közönségarány mellett.

Sportesemények

A hét legjobb számait itt a Forma-1 Miami Nagydíj hozta, ahol a Mercedes színeiben az olasz Kimi Antonelli folytatta menetelését, egymásután a harmadik győzelmet aratva a „száguldó cirkusz” berkeiben. A futamra 335 ezren voltak kíváncsiak.

A magyar focibajnokságban Újpest-Ferencváros találkozót rendeztek: a derbin megsemmisítő, 5:0-s vereséget szenvedett a lila-fehér csapat – ezt 246 ezren nézték összesen. Végül a Bajnokok Ligájában is megrendezték az elődöntő első mérkőzéseit, az Atlético Madrid és az Arsenal döntetlenjét például 303 ezren látták.

Mi történt hétvégén?

Szombaton az RTL műsorát a megszokott módon A mi kis falunk új epizódja indította, amely 453 ezer nézőt vonzott. A sáv második felében ismét a Friderikusz Show került képernyőre, ezt 381 ezren követték a teljes lakosság körében, így a csatorna összességében elégedett lehet az eredményekkel. A TV2 eközben a Kincsvadászok egy ismétlését sugározta, amely ennek ellenére is stabilan teljesített, nagyjából 410 ezer nézőt ért el.

Vasárnap az RTL-en A renitens sorozat újabb epizódja volt a fő attrakció, amit 400 ezren néztek, míg a párhuzamosan futó Kincsvadászok – VIP 469 ezer főt érdekelt.

Így alakult a heti végeredmény

Míg a 17. héten fej-fej mellett végeztek a csatornák, a 18. héten már fordult a kocka, ez feltehetőleg az Exatlon Hungary hétköznapi fölényének köszönhető. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 15,1 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 14,1 százalékával.