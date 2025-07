Kellemetlen hír érkezett a diszkontokból: drágult a bevásárlás

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A lap áremelkedést rögzített a Coca-Cola és az őrölt kávé esetében is, míg több másik élelmiszer ára stagnált. A KSH legfrissebb adatai szerint júniusban a fogyasztói árak átlagosan 4,6 százalékkal, az élelmiszereké 6,2 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakát.

Az árrésstop alá tartozó élelmiszer drágulása a legfrissebb, júniusi inflációs adatokban is visszaköszön: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentése szerint egy hónap alatt a baromfihús 1,1 százalékkal drágult.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár hónapról hónapra elkészíti Diszkont Árkosár-felmérését, amelyben a három legjelentősebb diszkontlánc üzleteiben járva hasonlítják össze az árakat. Mint írták, a július végi Diszkont Árkosár-felmérésében áremelkedést tapasztalt a Lidl, Penny, Aldi üzleteiben. A vásárlói kosár értéke 12 723 forint lett, ami 1,97 százalékkal magasabb a júniusi 12 477 forintnál, noha több akciós termék is szerepelt a felmérésben. Az előző év azonos időszakában a fogyasztói kosár értéke 10 601 forint volt, ehhez viszonyítva idén júliusra 20 százalékkal emelkedtek az árak a diszkontokban.

