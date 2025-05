Kémbotrány: magyarországi hisztériáról beszélnek az ukránok

Ahogy arról szombati cikkünkben is írtunk, a kormány Facebook-oldalára került ki, hogy pénteken, késő délután a Terrorelhárítási Központ (TEK) emberei Budapest belvárosában elfogtak egy ukrán állampolgárt, akivel szemben az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kémtevékenység miatt beutazási és tartózkodási tilalmat rendelt el. A tájékoztatás szerint a középkorú férfit a hatóság a helyzet tisztázását követően még az éjszaka folyamán kitoloncolta Magyarország területéről, az indoklás szerint tevékenysége nagy mértékben veszélyeztette hazánk szuverenitását. Mint írták, az érintett munkáját korábban diplomáciai fedésben végezte, azonban hivatalos státusza mára megszűnt.

