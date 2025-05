Kemény fellépésre készül a kormány – nagy változást hozhat ez a törvényjavaslat

A 444 cikke szerint a bankoknak folyamatosan nyomon kell követniük azoknak a szervezeteknek a számláit, amik felkerültek a Szuverenitásvédelmi Hivatal feketelistájára, és ha engedélyköteles fizetési műveletet, azaz külföldi támogatást észlelnek, akkor legfeljebb öt napra felfüggeszthetik a pénzösszeghez való hozzáférést. Ezzel egyidejűleg megindul a NAV eljárása, amivel akár 180 napra is felfüggeszthetnek fizetési műveleteket, a bank nem tagadhatja meg a NAV megkeresésének teljesítését banktitokra hivatkozva, ugyanis a törvény a hatósági eljárás hatékonysága érdekében feloldja a banktitok megtartásának kötelezettségét.

A benyújtott javaslat szerint az a jogi személy vagy más szervezet – tehát civilekre és gazdasági társaságokra is vonatkozik a törvény – veszélyezteti Magyarország szuverenitását, ami „külföldi támogatásból a közélet befolyásolására irányuló tevékenységet végez”, amivel sérti, negatív színben tünteti fel egyebek mellett:

Ha a kormánypárti parlamenti többség megszavazza a javaslatot, akkor az érintett szervezetekre több szigorítás is vár:

Május 13-án éjszaka, nem sokkal éjfél előtt nyújtotta be a fideszes Halász János ’A közélet átláthatóságáról’ címmel ellátott törvénycsomagját, ami alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatal jegyzéket készíthet a kormánynak azokról a szervezetekről, amik szerinte veszélyeztetik Magyarország szuverenitását – írja a 444 .

