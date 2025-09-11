Kemény intézkedések követték a MiG 29 alkatrészlopást a légibázisokon

Az incidens után a rendőrségi nyomozás mellett a Magyar Honvédség és a minisztérium is belső vizsgálatot indított, igaz, a tárca már előre közölte, hogy ennek bármi is lesz az eredménye, azt 30 évre titkosítani fogják majd, így a nyilvánosság nem ismerheti meg, hogy végül is mi történt azon az augusztus eleji éjszakán – ha valóban egy éjszaka alatt történt – Kecskeméten – írja a Szabad Európa helyszíni riportja bevezetőjében.

A MiG 29 orra értékes berendezéseket tartalmaz

Fotó: Wikipédia/ LCPL C.E. SELLERS, USMC - http://www.dodmedia.osd.mil/Assets/2001/Marines/DM-SD-01-08960.JPEG

A lap egyik informátora szerint Szolnokon ötven fős brigád irtotta-irtja a bozótot, és ugyanilyen munka folyik Kecskeméten is, ahol hasonlóan elhanyagolt állapotú volt több helyen a reptér kerítése. Ezen kívül várhatóan mindkét helyen jelentős felújítások is kezdődnek majd a közeljövőben: a rossz állapotú drótkerítés-szakaszokat kicserélik, ahol eddig nem volt kamera, ott ezeket is felszerelik, sőt úgy tudják, tervben van, hogy drónokkal is védik majd az objektumokat, bár egy másik forrás szerint ehhez egyelőre nincs elég eszköz és kiképzett személyzet sem.

A lap forrásai szerint a két reptér őrzésének protokolljában szintén változás történt: elrendelték, hogy századosi rangig minden katona köteles részt venni az őrségben. „A százados a legmagasabb tiszti rang. Utána már a főtisztek jönnek. Senki nem emlékszik rá, hogy a honvédség történetében előfordult volna, hogy egy századost őrszolgálatra kötelezzenek” – mondta egy forrásunk.

A Szabad Európának nyilatkozva Szentgyörgyi Tibor volt repülős tiszt arról is beszélt, hogy mivel a berendezéseket csakis szakemberek szerelhették ki a gépekből (ráadásul a művelethez létrát is kellett használni, mert volt olyan, ami két-három méter magasan helyezkedett el), ezért „egy nagyon szűk kör” tagjai közül kerülhettek ki az elkövetők.