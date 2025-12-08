1p

Közélet parlament

Kemény kérdéseket kaphatnak ma a miniszterek a parlamentben

mfor.hu

Húsz előterjesztés vitáját folytatja le hétfőn az Országgyűlés.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a háromnapos ülés hétfőn 13 órakor kezdődik. Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Szőr Gyula (SZDSZ) volt országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.

A napirend elfogadása után egy órán keresztül interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait, és megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órában a kérdések következnek. Az Országgyűlés lefolytatja húsz előterjesztés bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslatoknak a vitáját.

Ezek között van egyebek mellett a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete alanyi körének kiterjesztésével összefüggő egyes törvények módosítása, a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló törvénymódosítások, továbbá az Alkotmánybírósággal összefüggő egyes törvények módosítása. Vita lesz emellett a kis moduláris reaktorok jövőbeli magyarországi alkalmazásához szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatról, illetve a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló előterjesztésről.

(MTI)

