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Közélet Fidesz Választás 2026 Orbán Viktor

Kemény kritikát kapott házon belülről Orbán Viktor és a Fidesz-kongresszus

mfor.hu

Nem azt hallotta Ferencz Orsolya, amit várt.

Ferencz Orsolya fideszes politikus Facebook-posztban bírálta élesen pártja tisztújító kongresszusát és a választási vereség óta eltelt időszakot. A bejegyzést azzal a mondattal kezdte:

„Nem erre vártunk.”

A már a választások után is kritikus megszólalásokat tevő Ferencz Orsolya azt is elárulta, hogy csak néhány órával korábban kapták meg a résztvevők az újraírt, szavazásra bocsátani tervezett alapszabály-tervezetet.

Ezt érdemben így megvitatni nem lehet. Maga a kongresszus sem nyújtott érdemi vitára módot, az elhangzott hozzászólások is jórészt válaszok nélkül maradtak. Ilyen volt Stumpf István rendkívül fontos megszólalása is” – fogalmaz a politikus.

A kongresszus reggelén a párt elnöke által kiadott 'Küldetés – röpirat' érdemi megvitatására sem nyílt lehetőség. Mind ez a dokumentum, mind a korábban megküldött értékelések véleményem szerint messze nem azokat a gondolatokat tartalmazzák, amelyek közelebb vihetnének minket a jobboldal számára rendkívül fájdalmas vereség megértéséhez, ezáltal valódi esélyt kínálva a politikai közösségünk hatékony, erős képviseletére a jövőben”

- írja a volt miniszterelnök szombat reggel közzétett írásáról.

Mint fogalmaz, szerinte „a választási vereségért elsősorban nem az egyébként rossz kampány és nem is a külső tényezők okolhatók”, hanem az, hogy „a választók többségének kizárólag egy cél lebegett a szeme előtt: a Fidesz 16 évének legyen vége. Mindegy volt, hogy kivel, mindegy volt, hogy milyen áron. Nem a Tisza zsenialitása volt a vereségünk oka. A magyar emberek azon jelenségek és személyek ellen szavaztak, amiket és akiket nem akartak tovább a hatalomban látni.

Hozzáteszi, hogy a közvélemény-kutatások tanúsága szerint a választók továbbra is úgy látják, a Fidesz nem értette meg, ami április 12-én történt, kijelenti, hogy „rengeteg tehetséges ember van köztünk”.

"Ideje végre megszabadulnunk az árnyékoktól, kinyitnunk az ablakot és beengedni a friss levegőt, visszatérve azokhoz az örök morális alapokhoz, amiket egy pillanatra sem lett volna szabad elhagynunk.
Mi egy boldog, sikeres, modern és erős Magyarországért dolgozunk. Az értékeink örök értékek, a mondanivalónk kortalan. Már csak az a kérdés, milyen módon és kik tudják a polgári értékeket hitelesen képviselni?"

- zárja bejegyzését Ferencz Orsolya.

 

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