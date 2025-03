Kemény lépésre szánta el magát Zugló

„Mostohagyerekként bánt a bérlakásokkal az elmúlt 15 évben a XIV. kerületi önkormányzat függetlenül attól, hogy fideszes vagy ellenzéki vezetője volt. Sem a bérlemények karbantartásában, sem a felújításban, sem a bérleti díjak beszedésében nem voltak túl hatékonyak. A kilakoltatás pedig mindig is kényes politikai kérdésnek számított” – mondta a Népszavának Rózsa András XIV. kerületi polgármester. Mindezek következményeként a kerületi bérlakásállomány állapota erősen leromlott, ráadásul a bérlők több mint egymilliárd forint adósságot halmoztak fel az elmúlt években. Tavaly az önkormányzati választásokra tekintettel a már elindított végrehajtási eljárásokat is leállították. A kilakoltatási ügyek összetorlódtak.

A kilakoltatással érintettek összesen 265 millió forinttal tartoznak, amelybe az elmaradt bérleti díjak és közüzemi számlák mellett a per- és végrehajtási költségek is benne vannak. Az önkormányzat feltett szándéka, hogy a kilakoltatások a novembertől áprilisig tartó moratórium lejárta után, május elsejétől elkezdődnek. A fentiekről szóló tájékoztatót a csütörtöki testületi ülésen kapták meg a képviselők.

Rózsa András a lapnak elárulta, sokszor az előzetes lakott ingatlanok is kiürülnek, mikor valóban megérkeznek a végrehajtók. Mint mondta, 2023-ban 12 elrendelt végrehajtásból összesen két lakásban talált lakókat a végrehajtó, a többi már üresen várta. Most is hasonló arányra számít.

Zugló első embere szerint a kiegyenlítetlen számlák miatt egyre több hiányzik a kerületi kasszából, másrészt rengetegen várnak önkormányzati bérlakásba. Ebből a XIV. kerületben 2500 van, csakhogy közülük 500 állapota olyan rossz, hogy nem adható bérbe.

„Az igény pedig nagyon nagy. Egyes lakáspályázatokra több száz jelentkező akad” – mondta a polgármester a lapnak, majd hozzátette, az a bérlő, aki együttműködik, nem kerül az utcára. A kerületben komoly védelmi rendszert dolgoztak ki a rászorulóknak. Családsegítő működik, amely két-három hónapos elmaradás esetén felveszi a kapcsolatot az elmaradó bérlőkkel. Kérhető lakásfenntartási támogatás, az adósságspirálba kerülteknek alapítványi segítség nyújtható. Minden egyes ügyet esetmegbeszélésen járnak körbe, igyekeznek egyedi megoldást találni. Tényleges végrehajtásra csak a notórius, mindenféle együttműködést elhárító nem fizetők ügyében kerül sor – közölte a polgármester.