Kemény szópárbaj lehet ma a parlamentben

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kedden az Országgyűlés ülése, amelyen öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők – írja az MTI.
A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik, először napirend előtti felszólalások hangzanak el, majd a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait.
A parlament dönthet öt, a Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról, amelyek
- a végrehajtási visszaéléseket,
- a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket,
- a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését,
- a kegyelmi botrány felelőseit, illetve
- a gyermekvédelem rendszerszintű válságát tárnák fel.
Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz.
