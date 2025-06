Kemény üzenet érkezett Brüsszelből

A Pride alatt az Európai Bizottság egyenlőségért is felelős biztosa, Hadja Lahbib Budapesten lesz. A program szerint pénteken találkozik civil szervezetekkel és Karácsony Gergellyel, részt vesz egy fogadáson, felszólal az emberi jogi konferencián, szombaton pedig az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodáján beszél. Maga a Pride nem szerepel a programjában. A bizottság szóvivője korábban azt közölte a Népszavával, hogy a biztos a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fog eljárni.

Von der Leyent arról is kérdezték, hogy hajlandó lenne-e elmenni vagy szerinte uniós tisztviselőknek így kellene-e tennie, de erre nem válaszolt. A cikk szerint korábban felröppent, hogy a bizottsági elnök kifejezetten kérte: a testület biztosai ne vegyenek részt a felvonuláson, de ezt később igyekeztek cáfolni.

Von der Leyen szerdai, X-re kitett üzenetére ugyanott válaszolt Orbán Viktor is. Arra kérte az Európai Bizottságot, hogy tartózkodjon a beavatkozástól a tagállamok rendészeti ügyeibe, mert szerinte nincs hozzá köze. Az EU-csúcsra érkezve kijelentette: „Magyarországon mindenki gyülekezhet, ez alkotmányos jog. Egy dolgot nem lehet, hogy amikor alkotmányos jogok ütköznek, akkor bármelyik a gyermekvédelem fölé kerekedjen. Arra kérünk mindenkit, hogy ne csináljanak ilyet. De ha ilyet csinál valaki, akkor van egy világos jogszabályi rendszer, aminek ilyenkor érvényesülnie kell. Magyarország civilizált ország, nem bántjuk egymást, ez egy olyan ország, ahol polgárháború se volt sose, talán '56 egy kicsit, de ha mi nem is értünk egyet egymással, nem szoktuk bántani egymást. Ez nem része a magyar politikának.”

