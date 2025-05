Kemény választ küldött Rácz András a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak

– zárja bejegyzését Rácz, aki arra is ígéretet tesz, hogy ezentúl a hivatal minden jelentését „ízekre fogja szedni”, amelyben leírják a nevét.

„Egyszer már leírtam, de láthatóan nem sikerült megértenetek, úgyhogy leírom még egyszer: az orosz haverjaitok rakétáitól és robotrepülőgépeitől, na, attól félek. A tüzérségtől is. De tőletek, bohócok, nem félek és nem is fogok soha”

– olvasható a jelentésben, amelyben többször is hivatkoznak Rácz egy hétfői Facebook-posztjára. Az Oroszország-szakértő válaszában arra hívja fel a figyelmet, hogy állításait a hivatal jelentése érdemben nem cáfolja, csak egyszerűen kijelenti azokról, hogy dezinformációk, mindenféle bizonyíték vagy érvelés nélkül.

