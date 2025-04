Keményen betaláltak a Rogán Antal elleni szankciók – de hol van ilyenkor Donald Trump?

Ez nemcsak arra utal, hogy a döntés hirtelen született, hanem arra is, hogy az Orbán-kormány már kevésbé számít arra, hogy a Trump-adminisztráció esetleg gyorsan feloldaná a Rogán elleni szankciókat.

"Egy magyar kormányzati forrás azt is elárulta, hogy a Rogán feladatköreinek más minisztériumokhoz való átcsoportosításáról szóló kormányrendeletet az utolsó pillanatban fogalmazták meg. Az Igazságügyi Minisztérium törvények előkészítésért felelős jogászait például egy hétvégén rendelték be, hogy véglegesítsék a szöveget.

„Egy, a Rogán amerikai szankcionálásával kapcsolatos ügyekben jártas forrás úgy fogalmazott: egyetlen amerikai cég vagy magánszemély sem köt üzletet a szankciós listán szereplő személlyel, ha be akarják tartani az amerikai törvényeket. Ha pedig nem világos, hogy az adott szankcionált személy érintett-e egy konkrét ügyletben, az amerikai cégek akkor is inkább elállnak az üzlettől”

Gulyás Gergely is átnézheti a Magyar Közlönyt.

„Orbán Viktor nem adott érdemi magyarázatot arra, hogy miért vette el a legbefolyásosabb miniszterétől ezen területek irányítását, de több kormányközeli forrás is azt állította nekem, hogy ez Rogán amerikai szankcionálásának következménye lehetett”

