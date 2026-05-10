Keményen bírálta Magyar Pétert egy osztrák napilap

Bár a szemlézett külföldi lapokban túlsúlyban volt a reménykedés és a dicséret a magyarországi kormányváltást illetően, ugyanakkor érte egy erős kritika is Magyar Péter kormányfőt, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Az osztrák polgári-liberális napilap, a Die Presse kiemelte: Magyar Péter szombaton, beiktatása utáni miniszterelnöki beszédében lemondásra szólította fel Sulyok Tamást, „botrányt keltett”, „közvetlenül megtámadta az államfőt”. A lap úgy értékelte, hogy az új miniszterelnök „a nagy nyilvánosság előtt megalázta Sulyok Tamást”, aki „láthatóan meg volt döbbenve”.

Magyar Péter nem bánt kesztyűs kézzel Sulyok Tamással szombaton

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Die Presse egy másik írásában ugyanakkor arra hívta fel az osztrák kormányt, hogy alkosson szövetséget Magyarországgal az EU-ban. Szerinte Magyar Péter miniszterelnöksége lehetőséget teremt Ausztria számára, hogy „egy széles közép-európai szövetséget”, egyfajta „Visegrád pluszt” hozzon létre.

A teljes szemléket a Privátbankáron olvashatják.