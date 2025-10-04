Keményen odaszólt Magyar Péter a kormány egyik tagjának

„A szombathelyi Markusovszky Kórház egy részében 4 napja nincs ivóvíz.(...) A TISZA-nál amellett, hogy 85 kórházba vittünk fertőtlenítőszereket és higiéniai szereket, megszerveztünk egy rendkívül sikeres egészségügyi konferenciát, amelyen ismertettük a programunkat, amellyel megindulhat végre az állami egészségügy és ezzel a magyar emberek megmentése”, közölte a Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán szombaton.

Szerinte az egészségügyi államtitkár nyáron magára hagyta a székesfehérvári és a szentesi kórházat, és most ugyanezt teszi a szombathelyivel is. „Mennie kell! Nincs több megértés és türelem”, fogalmazott Magyar Péter.

A pártelnök többek között azt ígéri, hogy „a leendő Tisza-kormány évente minimum 500 milliárd forinttal növeli az állami egészségügyre fordított költségvetési forrásokat”, fejleszti az ellátórendszert és létrehoz 7 régiós szuperkórházat.

Magyar Péter felszerelést visz az egyik kórházba

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Az ígéretek között szerepel az is, hogy javítják a nővér-orvos arányt, hogy több ápoló segíthesse a betegek gyógyulását, rendezik a béreket a nem orvosi munkakörökben is, szigorú protokollokat és teljesítményösztönző rendszert vezetnek be, valamint 2027 végére a várólistákat maximum hat hónaposra rövidítik.

Takács Péter Facebook-oldalán a Tisza Párt egészségügyi programjáról ugyanakkor többek között azt írta: „szegény ember, aki ígérni sem tud – gondolhatták –, de a valódi programmal már lebuktak. (...) Tisza-adó az ápolóknak: évi 280 ezer forinttal kevesebb fizetés. Tisza-adó a betegeknek: évi 3 millió 172 ezer forinttal kevesebb támogatás.”

Magyar Péter a héten már távozásra szólította fel Takács Pétert azért is, mert az államtitkár egy podcastban azt mondta: „a háziorvos az, hogy is mondjam, maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment háziorvosnak, aki máshova a klinikumban nem fért be”.