Keményen visszavágott az Integritás Hatóság

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A Hatóság egyes munkatársai „kihallgatásszerű” stílusról számoltak be, ami sem a törvényi előírásoknak, sem a szakmai elvárásoknak nem felel meg. Ezt már a vizsgálat során jelezte a Hatóság az Alkalmassági Bizottságnak, kérve az eljárások ideiglenes felfüggesztését, amíg a módszertani és eljárásbeli aggályok és problémák nem kerülnek megnyugtató módon megválaszolásra, erre azonban nem került sor.

A törvény előírja, hogy a felülvizsgálatot nemzetközi szervezetekkel szorosan együttműködve kell lefolytatni. A jelentésből azonban nem derül ki, hogy ez megtörtént volna; mindössze annyi látszik, hogy az OECD egy módszertant (MOPAN) ajánlott az Alkalmassági Bizottság figyelmébe. Az Integritás Hatóság többször is kérdéseket intézett az Alkalmassági Bizottsághoz, hogy pontosan mely nemzetközi szervezetekkel és milyen formában történt egyeztetés, azonban az Alkalmassági Bizottság a válaszadástól elzárkózott. Ez tovább növeli a jelentés átláthatatlanságát és szakmai megalapozatlanságát, továbbá elbizonytalanította Hatóságot az Alkalmassági Bizottság valós szándékával kapcsolatosan.

A jelentés számos helyen csupán (esetenként áthallásos) megállapításokat tartalmaz, de nem fogalmaz meg egyértelmű következtetéseket vagy értékeléseket. Ez a gyakorlat a Hatóság álláspontja szerint azt a benyomást keltheti a nyilvánosságban, mintha az adott megállapítás automatikusan valamilyen kifogást jelentene – még akkor is, ha kifogás vagy negatív következtetés nincs rögzítve. Ez nemcsak a nyilvánosság számára aggályos, hanem a Hatóság maga sem tudja egyértelműen megállapítani, hogy az Alkalmassági Bizottság kívánt-e ténylegesen kritikát vagy ajánlást megfogalmazni. Ilyenek pl. a Jelentés [53], [54], [70], [70/A], [78] bekezdései. Ez a bizonytalanság ellehetetleníti, hogy a Hatóság a Bizottság álláspontjából szakmailag építkezzen, illetve a jelentésből érdemi tanulságokat vonjon le.

Az Alkalmassági Bizottság a felülvizsgálatot nyolc hónapon keresztül végezte. Ezen nyolc hónap alatt az Integritás Hatóság többször kezdeményezett szakmai egyeztetést, valamint több alkalommal is konkrét kérdéseket intézett az Alkalmassági Bizottsághoz a felülvizsgálat módszertanára, a nemzetközi együttműködésre és a vizsgálat egyéb részleteire vonatkozóan. Azonban az Alkalmassági Bizottság a válaszadás, illetve bármilyen, a Hatósággal történő érdemi együttműködés elől elzárkózott. Ez is erősíti a Hatóság azon aggályát, hogy a felülvizsgálat nem maradéktalanul felelt meg a jogszabályi előírásoknak és nem a szakmai transzparencia követelményeinek megfelelően zajlott.

A jelentés több ponton is hibás az IH szerint Fotó: Pexels

Mint írták, a dokumentumot a Hatóság álláspontja szerint a tények és az alátámasztás hiánya, hibás adatok és következtetések, jogilag megalapozatlan, tendenciózus és szubjektív állítások, valamint kontextus nélküli megállapítások és összehasonlítások jellemzik. Mindezek alapján az Integritás Hatóság részletesen, több mint 50 pontban cáfolja a jelentésben foglaltakat. A jelentés szakmai színvonala és törvényi megfelelősége is kérdéses – emelte ki a közlemény.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!