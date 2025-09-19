Kenyában lett konzul a Tények volt műsorvezetője

Nairobiban, a kenyai magyar nagykövetségen lett konzul Szebeni István, a Tények volt műsorvezetője, értesült a Blikk. Szebeni korábban a Magyar Televízió és az Echo Tv munkatársa is volt, 2024-ben pedig a Fidesz polgármesterjelöltjeként indult Ráckevén.

A neve egyelőre a hivatalos követségi oldalakon nincs feltüntetve, de az ENSZ Környezetvédelmi Programja, az UPEP oldalán már igen.

István a tavalyi, számára sikertelen polgármester-választás után kezdett el azon dolgozni, hogy esetleg diplomataként találjon új karrierre. Elvégzett egy külügyi képzést, amely felkészíti hazánk külszolgálati képviselőit a munkára, és természetesen egy átvilágításon is átesett

– mondta a lap egyik forrása, hozzátéve, hogy Szebeni ismerőseinek többsége csak annyit tud, hogy az egykori híradós valamelyik afrikai országba költözött.