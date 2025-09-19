Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Fidesz HR Külföldi munkavállalás

Kenyában lett konzul a Tények volt műsorvezetője

mfor.hu

Szebeni István diplomata lett.

Nairobiban, a kenyai magyar nagykövetségen lett konzul Szebeni István, a Tények volt műsorvezetője, értesült a Blikk. Szebeni korábban a Magyar Televízió és az Echo Tv munkatársa is volt, 2024-ben pedig a Fidesz polgármesterjelöltjeként indult Ráckevén.

A neve egyelőre a hivatalos követségi oldalakon nincs feltüntetve, de az ENSZ Környezetvédelmi Programja, az UPEP oldalán már igen.

István a tavalyi, számára sikertelen polgármester-választás után kezdett el azon dolgozni, hogy esetleg diplomataként találjon új karrierre. Elvégzett egy külügyi képzést, amely felkészíti hazánk külszolgálati képviselőit a munkára, és természetesen egy átvilágításon is átesett

– mondta a lap egyik forrása, hozzátéve, hogy Szebeni ismerőseinek többsége csak annyit tud, hogy az egykori híradós valamelyik afrikai országba költözött.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Népszava: Az egyházaknak adhatja át a kormány a gyermekvédelmi intézményeket

Népszava: Az egyházaknak adhatja át a kormány a gyermekvédelmi intézményeket

Behívatták a központok igazgatóit.

Orbán Viktor: A Tisza szavazónak több mint fele progresszív adót akar

Orbán Viktor: A Tisza szavazóinak több mint fele progresszív adót akar

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban nyilatkozik.

Ez a cég nyerte el az egykor Mindszenty bíborost rejtő kastély renoválását

A Cserháti Szent Hubertus Vadásztársaság feltételes közbeszerzésen találta meg a felsőpetényi Almásy-kastély turisztikai fejlesztését végző generál kivitelező céget. Ebben a nógrádi kastélyban tartották őrizetben egykor Mindszenty József bíboros-hercegprímást, esztergomi érseket.

A kukába dobná a Fidesz választási rendszerét a DK

A kukába dobná a Fidesz választási rendszerét a DK

A Demokratikus Koalíció (DK) azt javasolja, hogy a 2026-os parlamenti választás után hozzanak létre egy, a jelenleginél „demokratikusabb”, arányosabb, kétfordulós parlamenti választási rendszert – jelentette be az ellenzéki párt elnöke.

Ruszin-Szendi Romulusz

Megszólalt az államtitkár Ruszin-Szendi Romulusz ügyében

Több feljelentést is kaptak.

Bírságot kapott a kormány ingyenes szócsöve

Bírságot kapott a kormány ingyenes szócsöve

A kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket sértették meg.

Lyukra futott Gulyás Gergely Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében? Megszólalt a jogász szakértő

Lyukra futott Gulyás Gergely Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében? Megszólalt a jogász szakértő

Nem követhetett el törvénysértést a Tisza politikusa Lattmann Tamás szerint.

Rendőrök csengettek Ruszin-Szendi Romulusznál, el is vittek valamit

Rendőrök csengettek Ruszin-Szendi Romulusznál, el is vittek valamit

Váratlan fordulat a fegyverviselési ügyben.

Orbán Viktor nem dől hátra – pedig megtehetné

Orbán Viktor nem dől hátra – pedig megtehetné

Megnyerte a Fidesz a nyarat?

Mészáros Lőrincnek van ám egy öccse is – lehet egy családban két üzleti zseni?

Mészáros Lőrincnek van ám egy öccse is – lehet egy családban két üzleti zseni?

Úgy tűnik, lehet.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168