Képgaléria: Magyar Péter az utcákra vonult, és újabb ígéretet tett

Az elmúlt hetekben politikai pályára lépő Magyar Péter március 26-án a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen számolt be a Völner-Schadl-ügyben információiról, mindeközben pedig YouTube csatornáján is közzétette a bizonyítékként bemutatott hangfelvételt – nem mellesleg pedig továbbiakat is ígért. A most közzétett példány pontos tartalmáról itt olvashat:

Talán nem meglepő módon ügyészségi jelenése után Varga Judit közéleti szereplővé avanzsált volt férje tüntetni hívta támogatóit, a Legfőbb Ügyészségtől a Kossuth térre vonult a tömeg, amelyben kollégánk is ott volt. Képgalériánk a Magyar Péter által néhány óra alatt összehívott tüntetőtáborról:

Képgaléria Tüntetés a Markó utcánál

Fotó: Izsó Márton Artúr

Jön a következő tüntetés is

Folytatás már biztosan lesz, ugyanis az üzletember-jogász Facebook-oldalán legfrissebb posztjában április 6-án 15 órára újabb tüntetést hirdetett meg a „nemzet főterére” – ez minden bizonnyal a Kossuth tér egyébként.