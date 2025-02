Kerepes polgármestere a Betyársereggel fenyegeti a helyieket

Nyomozás folyik a Rogán alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál, de Magyar Péter állításai alapján is rendőrségi vizsgálat zajlik.

„Na, akkor önökön múlik az, hogy a rendőrség tesz rendet Kerepesen vagy mi fogunk” – fejezi be ezután videóját Gyuricza, aki posztjához azt is odaírta, „vagy a Magyar Rendőrség biztosítja a TARTÓS rendet, vagy mi fogjuk! Elég volt a drogból, elég volt a bűnözésből!!!”

„Tisztelt politikusok, tisztelt rendőrpolitikusok! Önök, akik az állami erőszakmonopol fölött diszponálnak, kérem, most figyeljenek! Öt évig nem húztam ki ezt a kártyát. Öt évig nem hívtam el a barátomat. Nem politika, rendvágy! Önök kiudvarolták a rendőrhiánnyal azt, hogy szóljak Zsoltinak. Zsolti eljött” – kezdi Facebook-videóját Gyuricza László kerepesi polgármester, miközben ott áll mögötte a Betyársereg vezetője, Tyirityán Zsolt, aki a „segítesz?” kérdésre csak annyit válaszol, „mindenféleképpen” — amitől a Telex számol be .

