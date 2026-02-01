Került 21 millió forint Magyar Péter bankszámlájára

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke EP-képviselőként tavaly után másodszor is leadott vagyonnyilatkozatot. Ebben a legnagyobb változás, hogy jelentősen gyarapodott a bankszámlán összegyűjtött pénze:

tavaly 10,5 milliója volt devizában és forintban a bankszámláján, ez mostanra 31,7 millióra nőtt.

Közben viszont tartozásokat is felhalmozott: 2025-ben még nem volt tartozása, a friss vagyonnyilatkozata szerint viszont 5,8 millióval tartozik magánszemélyeknek és van 3,4 milliós hitelkártya-tartozása is.

Tavalyi nyilatkozatában az értékpapírok között még szerepelt egy 20 forint névértékű 4iG-részvény is, ez mostanra eltűnt, de nagyjából 62 millió forintot így is tart értékpapírban Magyar Péter: gy 10 milliós Accorde Abacus befektetés, két 10–15 millió forintos OTP‑alap, valamint két, 35 ezer eurós, egyenként tehát mintegy 13,5 millió forintot érő euróalapú befektetés szerepel a nyilatkozatban.

Mindkét dokumentumban ugyanaz a négy ingatlan szerepel: egy 216 négyzetméteres és egy 49 négyzetméteres XII. kerületi társasházi lakás, egy 25 négyzetméteres garázs, valamint egy 7926 négyzetméteres, művelés alól kivett beépítetlen telek Balatonhenyén.

A Tisza Párt elnöke ugyanazzal a 2018-as Volvo XC60 autóval jár mint, mint eddig. Továbbra is megvan a Yamaha pianínója és a két festménye. Szintén nem változott, hogy 3 millió forintja van készpénzben.

Ugyan Magyar Péter 100 százalékos tulajdonosa a tavaly vásárolt LLM Zrt. nevű tanácsadó cégnek, de innen semmilyen bevétele nem származott, ebben a rovatban kizárólag európai parlamenti képviselői fizetését tüntette fel.

(Telex, 24.hu)