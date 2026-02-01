2p
Közélet Magyar Péter Tisza Párt vagyonnyilatkozat

Került 21 millió forint Magyar Péter bankszámlájára

mfor.hu

Igaz, tartozásokat is összeszedett a Tisza elnöke.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke EP-képviselőként tavaly után másodszor is leadott vagyonnyilatkozatot. Ebben a legnagyobb változás, hogy jelentősen gyarapodott a bankszámlán összegyűjtött pénze: 

tavaly 10,5 milliója volt devizában és forintban a bankszámláján, ez mostanra 31,7 millióra nőtt.

Közben viszont tartozásokat is felhalmozott:  2025-ben még nem volt tartozása, a friss vagyonnyilatkozata szerint viszont 5,8 millióval tartozik magánszemélyeknek és van 3,4 milliós hitelkártya-tartozása is.

Tavalyi nyilatkozatában az értékpapírok között még szerepelt egy 20 forint névértékű 4iG-részvény is, ez mostanra eltűnt, de nagyjából 62 millió forintot így is tart értékpapírban Magyar Péter:  gy 10 milliós Accorde Abacus befektetés, két 10–15 millió forintos OTP‑alap, valamint két, 35 ezer eurós, egyenként tehát mintegy 13,5 millió forintot érő  euróalapú befektetés szerepel a nyilatkozatban.

Mindkét dokumentumban ugyanaz a négy ingatlan szerepel: egy 216 négyzetméteres és egy 49 négyzetméteres XII. kerületi társasházi lakás, egy 25 négyzetméteres garázs, valamint egy 7926 négyzetméteres, művelés alól kivett beépítetlen telek Balatonhenyén.

A Tisza Párt elnöke ugyanazzal a 2018-as Volvo XC60 autóval jár mint, mint eddig. Továbbra is megvan a Yamaha pianínója és a két festménye. Szintén nem változott, hogy 3 millió forintja van készpénzben.

Ugyan Magyar Péter 100 százalékos tulajdonosa a tavaly vásárolt LLM Zrt. nevű tanácsadó cégnek, de innen semmilyen bevétele nem származott, ebben a rovatban kizárólag európai parlamenti képviselői fizetését tüntette fel.

(Telex, 24.hu)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egyre szegényebb Orbán Viktor

Egy év alatt csökkentek Orbán Viktor megtakarításai

Emellett a vagyonnyilatkozatából az is kiderült, hogy a miniszterelnöknek nincsenek nagyobb értékű vagyontárgyai.

Kevesebb párt indulhat az idei választáson, mint négy éve

Kevesebb párt indulhat az idei választáson, mint négy éve

Ezt mutatja a nyilvántartás.

Orbán Viktorék is aggódhatnak ezen jövőkép miatt – A hét ábrája

Orbán Viktorék is aggódhatnak ezen jövőkép miatt – A hét ábrája

2050-ig 877 ezren tűnhetnek el a magyar vidékről.

Karácsony Gergely megint megelőzte Szenkirályi Alexandrát – ám ennek nem biztos, hogy örül

Karácsony Gergely megint megelőzte Szentkirályi Alexandrát – ám ennek nem biztos, hogy örül

Péntek este nyilvánossá váltak a fővárosi képviselők vagyonnyilatkozatai. Míg a főpolgármester 2025 végén több mint 60 millió forinttal tartozott, addig a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra 51 millióval.

Kiderült, hogyan változott az Integritás Hatóság elnökének vagyoni helyzete egy év alatt (frissítve)

Bíró Ferenc hat ingatlanából ismét ötről tesz említést, de megvan rá az oka. Fizetése nem nőtt, számláin azonban csökkent a tartalék.

Nagyon kiakadt Orbán Viktor

Nagyon kiakadt Orbán Viktor

Facebook-posztjában azt írta, a Tisza Párt bűnözői múlttal rendelkező személyeket küldött Lázár János csütörtöki fórumra azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a résztvevőket.

Most már tény: Orbán Viktor angoltanára lett az új örményországi nagykövet

A friss Magyar Közlönyben vált hivatalossá Sikó Anna Mária új pozíciója.

Újabb ismert arc csatlakozott a Tiszához

Az énekesnő, ruhatervező Csézy.

Meghalt Fenyő Miklós

78 éves volt.

Győr ellenzéki polgármestere feljelentést tett a városi cég közbeszerzése miatt

Győr ellenzéki polgármestere feljelentést tett a városi cég közbeszerzése miatt

Két újabb ügyben tett feljelentést Pintér Bence, és közlése szerint mindkettőben nyomozást rendelt el a veszprémi rendőr-főkapitányság.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168