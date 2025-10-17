Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Kesztyűt dobott Magyar Péter Orbán Viktornak – vajon felveszi a miniszterelnök?

mfor.hu

Bevállalja Orbán Viktor?

Miután csütörtökön Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter – és az egykori Magyar Péter-Varga Judit házaspár régi barátja – csütörtökön (egyelőre?) pontot tett a Varga Judit politikai visszatéréséről szóló találgatások végére, Magyar Péter, a Tisza elnöke rögtön kihasználta a helyzetet.

A találgatások részben arról szóltak, hogy a jövő tavaszi Varga egyéni képviselőjelöltként indulna abban a körzetben, ahol Magyar is – nevezetesen a budapesti 3-as számú, a budai Hegyvidéken található körzetben, ahová lakhelye szerint Orbán Viktor is tartozik.

„Ideje lenne, hogy a leköszönő miniszterelnök összeszedje a Lázár János által emlegetett bátorságot és 30 év után elinduljon (ellenem) egyéni képviselőjelöltként a lakóhelye szerinti körzetben, a budai Hegyvidéken”

- írja Magyar péntek délelőtti bejegyzésében, majd a kormányfőt megszólítva hozzáteszi:

"Nem kell cidrizni! Ha tényleg annyi mindent tettek a polgári, európai, családbarát Magyarországért, ahogy azt naponta belekiabálja a propagandába, akkor ez a körzet sima menet lesz Önnek…
Nos? Bevállalja pacekba, egy az egyben, bátor utcai harcos jeligére? Vagy marad a bujkálás és a sunnyogás?"

