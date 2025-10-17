Kesztyűt dobott Magyar Péter Orbán Viktornak – vajon felveszi a miniszterelnök?

Miután csütörtökön Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter – és az egykori Magyar Péter-Varga Judit házaspár régi barátja – csütörtökön (egyelőre?) pontot tett a Varga Judit politikai visszatéréséről szóló találgatások végére, Magyar Péter, a Tisza elnöke rögtön kihasználta a helyzetet.

A találgatások részben arról szóltak, hogy a jövő tavaszi Varga egyéni képviselőjelöltként indulna abban a körzetben, ahol Magyar is – nevezetesen a budapesti 3-as számú, a budai Hegyvidéken található körzetben, ahová lakhelye szerint Orbán Viktor is tartozik.

„Ideje lenne, hogy a leköszönő miniszterelnök összeszedje a Lázár János által emlegetett bátorságot és 30 év után elinduljon (ellenem) egyéni képviselőjelöltként a lakóhelye szerinti körzetben, a budai Hegyvidéken”

- írja Magyar péntek délelőtti bejegyzésében, majd a kormányfőt megszólítva hozzáteszi: