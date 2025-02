Készül a következő nagy dobás Rogán Antaléknál, hiába a nyomozások

A Telex korábbi információi szerint a vizsgálatot azután kezdték meg, hogy az Egyesült Államok szankciós listára helyezte Rogán Antalt. Mint ismert, Rogán Antal példátlan módon, hivatalban lévő miniszterként került a listára. David Pressman korábbi amerikai nagykövet egyértelműen arról beszélt a Rogán Antallal kapcsolatos korrupciós aggályaikról. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) az NKOH-t is megemlítette a szankciók kiszabását megindokoló közleményében .

Érdekes időzítésnek tartja a korrupciós ügyek feltárására létrehozott Integritás Hatóság elnöke, Biró Ferenc, hogy pont most vádolták meg.

Az uniós nyomásra létrehozott Integritás Hatóság később, idén januárban indított vizsgálatot az NKOH ügyében (illetve mint később kiderült, a szintén Rogán Antal tárcája alá tartozó Digitális Kormányzati Ügynökségnél is ), röviddel azelőtt, hogy hivatali visszaéléssel és hűtlen kezeléssel meggyanúsították volna Biró Ferenc elnököt. Biró tagadta a bűncselekmény elkövetését, és arra utalt, hogy az eljárás időzítése érdekes, hiszen egy héttel korábban indítottak vizsgálatot a Nemzeti Kommunikációs Hivatal tevékenységével kapcsolatban. Hogy milyen ügyben, azt egyelőre nem lehet tudni, de itt közelebbről is megnéztük, mi jöhetett szóba:

Persze, nem mintha a közbeszerzéseknél ez számítana: ha úgy alakul, akár a Balásy-cégek is ajánlatot adhatnak, hiszen egy folyamatban lévő nyomozás nem jelent jogerős bírósági ítéletet. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal is kiírhat hatalmas megbízást ugyanezen okból.

Az ilyen, kommunikációs megbízásokról évek óta cikkezik a sajtó. A fordulatot azonban Magyar Péter első Partizán-interjúja hozta el, amikor a korábban az állami Diákhitel Központot vezető Magyar azt mondta, hogy túlárazottnak tűnő szerződéseket kellett aláírnia Balásy cégeivel úgy, hogy a teljesítés minőségével sem volt tökéletesen elégedett. Tavaly aztán belső dokumentumok alapján a Szabad Európa írta meg, hogy Balásy cégei a piaci ár többszöröséért dolgozhattak, a New Land Media és a Lounge Design Kft. néhány ajánlatában a piaci ár többszörösét jelölték meg, azonban leginkább az óraszámokkal és a darabszámokkal trükközhettek. A nyomozást még április elején rendelte el az ügyészség, de a rendőrség hónapokon át nem hallgatott ki gyanúsítottat – legalábbis novemberben még azt a tájékoztatást adták. Most újra rákérdeztünk, hogy sikerült-e gyanúsítottat kihallgatniuk, illetve hogy milyen szakban van a nyomozás, válaszaikkal bővítjük cikkünket.

Így fordulhatott elő az is, hogy 2024 utolsó negyedévében a NKOH 41 megbízásából 41 került Balásy cégeihez – másképpen nem is történhetett volna, hiszen az említett keretszerződésen belül adták le a rendeléseket az ő cégének. A negyedéves megrendelések bruttó összege (a 30 százalékos opciós összeggel együtt akkor elérte a 30,6 milliárd forintot.) Erről bővebben korábbi cikkünkben olvashat:

A fenti, hatalmas megbízásokat Balásy Gyula cégei úgy nyerhették el, hogy évek óta zajlik az állami kommunikációs megbízások tulajdonképpeni monopolizálása: a Rogán Antal tárcája alá tartozó NKOH hatalmas, több tízmilliárd forintos keretösszegű megbízásokat pályáztat meg, majd a megrendeléseit annak adja le, aki ezt a megbízást elvitte. Ő pedig nem más, mint a Fidesszel nyíltan szimpatizáló Balásy Gyula, illetve cégei, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. (a rendezvényszervezési megbízásoknál pedig a Lounge Event Kft.)

Feljelentés született, amit a Nemzeti Nyomozó Iroda először elutasított, majd az Integritás Hatóság beavatkozása után a nyomozás újraindult. A legutolsó információk szerint az eljárás nyomozati szakban van, de kérdéseinket elküldtük a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának. Már csak azért is, mert az előkészítő dokumentáció alapján ismét egy ilyen keretszerződésről lehet szó, erről pedig a NKOH-nak küldtünk kérdéseket.

A mostani ajánlattételi felhívást várhatóan április 15-e körül hozzák nyilvánosságra, így a 12 hónapos teljesítési idejű (igény szerint akár kétszer egy évvel meghosszabbítható) szerződés – figyelembe véve az ajánlattételi határidőt és az ajánlati kötöttség időszakát is – átnyúlhat a 2026-os választások utáni időszakra is.

Újabb, hatalmas megbízást ítélne oda a Nemzeti Kommunikációs Hivatal – bár náluk és egy olyan ügyben is nyomoz a rendőrség, amelyet rajtuk keresztül rendeltek meg. A gép forog és az alkotó sem pihen.

