Készül valamire a kormány? Bejelentések jöhetnek, kövesse velünk a Kormányinfót percről percre!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket 10 órától a meghirdetett kezdés szerint. Vajon milyen bejelentésekre készül a kormány? Percről percre közvetítésünket olvashatják az alábbiakban:
A szokásos időpontban rendezik a tájékoztatót.
Barátság vezeték
A kormány nem hisz az ígéreteknek, csak akkor hagynak jóvá Ukrajnának kedvező döntést, hogyha ténylegesen érkezik az olaj a vezetéken - mondta a miniszter.
J.D Vance látogatása
Gulyás Gergely szerint az amerikai Republikánus Párt egyértelművé tette, hogy a jövőben is a jelenlegi kormánnyal akar együttműködni, így nem kizárt, hogy személyes jelenlétükkel segítik a Fidesz-KDNP kampányát. A kiszivárgott alelnöki látogatással kapcsolatban elmondta, hogy minden politikai látogatást időben be fognak jelenteni.
Nemzeti petíció
A nemzeti petíció kitöltési határidejét meghosszabbították április 8-ig - jelentette be Vitályos Eszter. A kormányszóvivő ezután elsorolta az elmúlt időszakban bejelentett és megvalósult beruházásokat, ezek értéke több mint 50 milliárd forint.
Tejágazati támogatást jelentett be a kormány
A miniszter bejelentette, a kormány 7 milliárd forintos támogatásról döntött a tejágazat részére, miután túltermelési válság van, és ez komoly nehézséget okoz. Mint mondta, minden liter után 15 forintot fognak fizetni.
Három ukrán állampolgárt kitiltanak Magyarországról és a schengeni övezetből
Egy politikus, egy elemző és egy katonai vezető kerül kitiltásra, azért intézkedik ellenük a kormány, mert Magyarországot és Orbán Viktort fenyegették. Még ma megjelenik a vonatkozó rendelet.
Így fog szavazni Orbán Viktor az EU-csúcson
A miniszter szavai szerint a csütörtökön kezdődő EU-csúcs valójában Ukrajnáról szól. A kormány álláspontja változatlan, amíg nem érkezik a Barátság vezetéken olaj, semmilyen Ukrajnának kedvező döntést nem támogatnak - jelentette ki.
Gulyás Gergely emellett megismételte a kormányzati álláspontot, miszerint a Barátság kőolajvezeték működőképes, és bármikor újraindítható lenne.
Versenyképesség
Az ülés legfontosabb napirendi pontja az európai helyzet értékelése volt, Orbán Viktor tegnap este utazott el Brüsszelbe.
Gulyás Gergely szavai szerint a versenyképesség főtémájában rendezett EU-csúcs helyes és indokolt, az Európai Unió gazdaságilag lemaradt, hátrányba került az orosz energiahordozók kitiltásával, valamint a Green Deal-program is sokat ártott ezen a téren.
Kezdődik a Kormányinfó
Itt van, mire jutott a kormány a szerdai kormányülésen.
Várakozunk
A meghirdetett kezdést nem fogják tartani ezúttal sem. Ameddig várakozunk a tájékoztatóra, olvasta már reggeli vezetőcikkünket?
Több téma is szóba kerülhet
