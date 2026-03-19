Készül valamire a kormány? Bejelentések jöhetnek, kövesse velünk a Kormányinfót percről percre!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket 10 órától a meghirdetett kezdés szerint. Vajon milyen bejelentésekre készül a kormány? Percről percre közvetítésünket olvashatják az alábbiakban:

Barátság vezeték A kormány nem hisz az ígéreteknek, csak akkor hagynak jóvá Ukrajnának kedvező döntést, hogyha ténylegesen érkezik az olaj a vezetéken - mondta a miniszter.

J.D Vance látogatása Gulyás Gergely szerint az amerikai Republikánus Párt egyértelművé tette, hogy a jövőben is a jelenlegi kormánnyal akar együttműködni, így nem kizárt, hogy személyes jelenlétükkel segítik a Fidesz-KDNP kampányát. A kiszivárgott alelnöki látogatással kapcsolatban elmondta, hogy minden politikai látogatást időben be fognak jelenteni.

Nemzeti petíció A nemzeti petíció kitöltési határidejét meghosszabbították április 8-ig - jelentette be Vitályos Eszter. A kormányszóvivő ezután elsorolta az elmúlt időszakban bejelentett és megvalósult beruházásokat, ezek értéke több mint 50 milliárd forint.

Tejágazati támogatást jelentett be a kormány A miniszter bejelentette, a kormány 7 milliárd forintos támogatásról döntött a tejágazat részére, miután túltermelési válság van, és ez komoly nehézséget okoz. Mint mondta, minden liter után 15 forintot fognak fizetni.

Három ukrán állampolgárt kitiltanak Magyarországról és a schengeni övezetből Egy politikus, egy elemző és egy katonai vezető kerül kitiltásra, azért intézkedik ellenük a kormány, mert Magyarországot és Orbán Viktort fenyegették. Még ma megjelenik a vonatkozó rendelet.

Így fog szavazni Orbán Viktor az EU-csúcson A miniszter szavai szerint a csütörtökön kezdődő EU-csúcs valójában Ukrajnáról szól. A kormány álláspontja változatlan, amíg nem érkezik a Barátság vezetéken olaj, semmilyen Ukrajnának kedvező döntést nem támogatnak - jelentette ki. Gulyás Gergely emellett megismételte a kormányzati álláspontot, miszerint a Barátság kőolajvezeték működőképes, és bármikor újraindítható lenne.

Versenyképesség Az ülés legfontosabb napirendi pontja az európai helyzet értékelése volt, Orbán Viktor tegnap este utazott el Brüsszelbe. Gulyás Gergely szavai szerint a versenyképesség főtémájában rendezett EU-csúcs helyes és indokolt, az Európai Unió gazdaságilag lemaradt, hátrányba került az orosz energiahordozók kitiltásával, valamint a Green Deal-program is sokat ártott ezen a téren.

Kezdődik a Kormányinfó Itt van, mire jutott a kormány a szerdai kormányülésen.

Várakozunk A meghirdetett kezdést nem fogják tartani ezúttal sem.