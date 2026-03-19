Közélet Kormányinfó

Készül valamire a kormány? Bejelentések jöhetnek, kövesse velünk a Kormányinfót percről percre!

Kollár Dóra

A szokásos időpontban rendezik a tájékoztatót.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja az érdeklődőket 10 órától a meghirdetett kezdés szerint. Vajon milyen bejelentésekre készül a kormány? Percről percre közvetítésünket olvashatják az alábbiakban:

Barátság vezeték

A kormány nem hisz az ígéreteknek, csak akkor hagynak jóvá Ukrajnának kedvező döntést, hogyha ténylegesen érkezik az olaj a vezetéken - mondta a miniszter. 

J.D Vance látogatása

Gulyás Gergely szerint az amerikai Republikánus Párt egyértelművé tette, hogy a jövőben is a jelenlegi kormánnyal akar együttműködni, így nem kizárt, hogy személyes jelenlétükkel segítik a Fidesz-KDNP kampányát. A kiszivárgott alelnöki látogatással kapcsolatban elmondta, hogy minden politikai látogatást időben be fognak jelenteni. 

Nemzeti petíció

A nemzeti petíció kitöltési határidejét meghosszabbították április 8-ig - jelentette be Vitályos Eszter. A kormányszóvivő ezután elsorolta az elmúlt időszakban bejelentett és megvalósult beruházásokat, ezek értéke több mint 50 milliárd forint. 

Tejágazati támogatást jelentett be a kormány

A miniszter bejelentette, a kormány 7 milliárd forintos támogatásról döntött a tejágazat részére, miután túltermelési válság van, és ez komoly nehézséget okoz. Mint mondta, minden liter után 15 forintot fognak fizetni. 

 

Három ukrán állampolgárt kitiltanak Magyarországról és a schengeni övezetből

Egy politikus, egy elemző és egy katonai vezető kerül kitiltásra, azért intézkedik ellenük a kormány, mert Magyarországot és Orbán Viktort fenyegették. Még ma megjelenik a vonatkozó rendelet. 

Így fog szavazni Orbán Viktor az EU-csúcson

A miniszter szavai szerint a csütörtökön kezdődő EU-csúcs valójában Ukrajnáról szól. A kormány álláspontja változatlan, amíg nem érkezik a Barátság vezetéken olaj, semmilyen Ukrajnának kedvező döntést nem támogatnak - jelentette ki. 

Gulyás Gergely emellett megismételte a kormányzati álláspontot, miszerint a Barátság kőolajvezeték működőképes, és bármikor újraindítható lenne. 

Versenyképesség

Az ülés legfontosabb napirendi pontja az európai helyzet értékelése volt, Orbán Viktor tegnap este utazott el Brüsszelbe. 

Gulyás Gergely szavai szerint a versenyképesség főtémájában rendezett EU-csúcs helyes és indokolt, az Európai Unió gazdaságilag lemaradt, hátrányba került az orosz energiahordozók kitiltásával, valamint a Green Deal-program is sokat ártott ezen a téren. 

Kezdődik a Kormányinfó

Itt van, mire jutott a kormány a szerdai kormányülésen.

Várakozunk

A meghirdetett kezdést nem fogják tartani ezúttal sem. Ameddig várakozunk a tájékoztatóra, olvasta már reggeli vezetőcikkünket?

Több téma is szóba kerülhet

A tájékoztatón biztosan téma lesz a Barátság kőolajvezeték kérdése is, valamint az, hogy Ukrajna végül elfogadta az Európai Unió ajánlatát a helyreállítás finanszírozására.

A választási kampány hajrájában emellett közéleti kérdések is jelentősek lehetnek, de a kormány által bevezetett védett árról is biztosan szó esik majd. 

Szájer József intézete ismét hallat magáról

A 2024-ben megalapított, Szájer József nevével fémjelzett Szabad Európa Intézetről azóta nem lehetett hallani semmit, mióta tavaly nyáron közzétették az úgynevezett szuverenitásindexüket. A politikus érdeklődésünkre adott válaszából az derül ki, hogy az intézet él és virul.

És akkor útnak indul közel félmillió szavazási levélcsomag

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását.

Új számok: Magyar Pétert háromszor többen hallgatták, mint Orbán Viktort

A Békemeneten 58 ezren hallgatták Orbánt, a Nemzeti Meneten 162 ezren Magyart a kutatók szerint.

Figyelem, fontos választási határidő jár ma le

Jelenleg csaknem 492 ezren szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében.

Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke beszédet mond az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) évzáró ünnepi közgyűlésén a Pesti Vigadóban 2025. december 10-én.

Újabb hat évig Rigó Csaba Balázs a GVH elnöke

Sulyok Tamás köztársasági elnök újabb hat évre kinevezte Rigó Csaba Balázst a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökévé, aki kedden az eskü letétele után átvette kinevezési okmányát a Sándor-palotában.

Fekete Pákó kiesett, de a TV2 így is örülhetett

Így alakultak a 11. hét nézettségi számai.

Bátonyterenye ismét a bírósághoz fordul az akkufeldolgozó ellen

Az önkormányzat most a SungEel bővítési engedélyének megsemmisítését kéri.

Török Gábor alig lát nagyobb esélyt a Tisza győzelmére, mint a Fideszére

Nagyon szoros eredményre számít.

Meghalt Siklós Csaba József volt miniszter

Az Antall-kormányban látta el tisztségét.

Karácsony Gergely örül, itt egy újabb fordulat a szolidaritási hozzájárulás ügyében

Az Alkotmánybíróság elé kerül a kormányrendelet.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

