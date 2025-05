Két és fél évre börtönbe küldené az ügyészség a 24.hu tulajdonosát

Az ügylet következtében a tőkealapnak 277 700 000 forint vagyoni hátrányt okozhattak. A vádirat szerint a vádlottak tudták, hogy a Nógrádi Vegyipari Zrt. magasabb értéket képvisel, mint az Avogadro ajánlatában szereplő összeg, és erről a 2020. április 9-i igazgatósági ülésen tájékoztatták is a többi igazgatósági tagot. Ennek ellenére a vádlottak nem kezdeményezték a cég valós értékének megállapítását.

A vádirat központi eleme az a tranzakció, amelyben a vádlottak hozzájárultak, hogy a Tőkealap a Nógrádi Vegyipari Zrt. 99,3 százalékos részvénycsomagját a piaci érték alatt, az alap éves zárásakor készült értékelés szerinti 737 millió forintos értékkel szemben 459,3 millió forintért értékesítsék. A vevő a vegyipari zrt. egyik igazgatósági tagja által képviselt, frissen alapított cég, az Avogadro 2020 Projekt Kft. volt, amely azóta is nyereségesen üzemelteti a vállalkozást.

