Két éve várjuk, mégsem lesz idén Fidesz kongresszus

Eddig mindig két évre választották meg a párt vezérkarát és tisztségviselőit, és mostanában lenne esedékes az újabb Fidesz kongresszus. Ha volt is ilyen terv, mégsem lesz november 22-én Fidesz-kongresszus, pláne nem tisztújító kongresszus, ahol Orbán Viktor pártelnöki pozíciójáról is döntenének – írja a HVG.

Teljesen logikusnak tűnt, hogy ha kongresszust tart a Fidesz, akkor az tisztújító kongresszus kellene legyen. Ugyanis utoljára két éve, 2023 november 18-án tartott kongresszust a Fidesz, az is tisztújító volt, és a korábbi, évtizedes gyakorlat szerint mindig 2 évre választották a párt vezetői tisztségviselőit, így például a pártelnököt és az alelnököket. Két éve ez a szavazás a papírforma szerint alakult: kihívó nélkül újraválasztották Orbánt pártelnöknek, illetve maradt a négy alelnök is: Gál Kinga, Kubatov Gábor, Kósa Lajos és Németh Szilárd.

Orbán Viktor újraválasztása után beszél a legutóbbi a Fidesz kongresszuson

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A HVG megkereste külön-külön Orbánt és a négy jelenlegi alelnököt is, hogy a tisztújító kongresszus közeledtével mik a terveik, de egyedül Kósa Lajos válaszolt. Válasza megdöbbentő volt.

„Most szombaton nem lesz a Fidesznek Kongresszusa, tisztújító pedig csak a választások után” – közölte Kósa Lajos a lappal.

A 2023-as kongresszuson ugyanis, bár nagy dobra nem verték, a küldöttek átírták az addigi alapszabályt is. Abban egészen addig az állt, hogy tisztújító kongresszust kétévente tartanak, az előző dátumához képest plusz-mínusz 50 napos eltéréssel. Ezt, a Fidesz alapszabályának vonatkozó paragrafusát írták át 2023-ban úgy, hogy most már így szól: tisztújító kongresszust „a mindenkori országgyűlési választások lezajlásának határnapjától számított 180 napon belüli időpontra kell összehívni”. Vagyis legközelebb legkésőbb 2026 őszén. A korábbi kettő helyett így nyúlik először három évre Orbán és alelnökei mandátuma, majd 2026-tól négy évre – már, ha van éppen választás, mert ha kimaradna, akkor még tovább – teszi hozzá a HVG.