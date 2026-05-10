Két hazai településen is választás lesz vasárnap

A Baranya vármegye délnyugati határán fekvő, Dráva-menti Felsőszentmártonban azért van szükség időközi választásra, mert a képviselő-testület február 11-én a feloszlásáról döntött. A választáson két független jelölt indul a polgármesteri címért: a 2024-es önkormányzati választáson polgármesterré választott Kovácsevics István és Várnai Levente. A négy testületi helyre nyolc független jelölt aspirál. Az Ormánság legnyugatibb fekvésű községében közel 750 választásra jogosult adhatja le szavazatát.

Esztergom 3. számú egyéni választókerületében azért tartanak időközi választást, mert a választókerület képviselője, Alberti Péter (Fidesz-KDNP) január 20-án elhunyt. A körzetben egyetlen jelölt indul, a jelenlegi alpolgármester, Steindl Balázs, aki a Fidesz-KDNP jelöltje. A választáson két szavazókörben voksolhat mintegy 1950 választópolgár.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A Békés vármegyei Békéscsaba ukrán nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a választás a szükséges számú jelölt hiányában elmarad.

