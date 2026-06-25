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Két hírportál is megszűnt két hónapon belül

mfor.hu

A Propeller és a Nuus sem frissül többé.

Megszűnt a Propeller és a Nuus.hu – írja a Hvg. Előbbi egy közel százezres facebookos követőtáborral bíró portál volt, amelyet 2008-ban alapított Szegő Péter. Ő egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy az oldal eredetileg szerkesztett címlapú, közösségi funkciókkal kiegészített hírgyűjtőként működött.

Szegő 2016-ban eladta a lapot, és a következő években több további tulajdonosváltás is történt. Végül május 31-én került ki az utolsó hír, azóta csak a felhasználók által beküldött bejegyzések jelennek meg az oldalon, új hírek nem. 

Lakat került a nuus.hu-ra is, ez azonban már korábban bezárt: az utolsó Facebook-posztjuk április 28-án született. Azóta már nem is érhető el a portál.

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