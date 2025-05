Két hónapja nem kapta meg a fizetését a Paks II. beruházáson dolgozó férfi

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

A paksi atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó talajmunkák januárban befejeződtek, majd több száz dolgozó elbocsátását jelentették be. Az RTL információi szerint az orosz állami Roszatom alvállalkozójaként működő Orgenergosztroj közölte a munkavállalókkal, hogy a munka leáll, és emiatt nincs tovább szükség a szolgálataikra.

Két hónapja nem kapta meg a fizetését egy, a Paks II. beruházásán korábban dolgozó munkás – számolt be róla az RTL Híradó. A férfit az orosz Orgenergosztroj nevű vállalat bocsátotta el, miután a cég gazdasági nehézségekre hivatkozva mintegy ötszáz munkavállalónak mondott fel.

