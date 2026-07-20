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Két lépésben mattot ad Magyar Péter: már hétfőn felkérheti Sulyok Tamás utódját

mfor.hu

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Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással – írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap, miután a sakkozó megválasztását javasolta köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője. Magyar Péter hozzátette: hétfőn találkozik Polgár Judittal, és megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést.

Magyar Péter bejegyzésében azt írta:

„hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet”.

A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat – fogalmazott, majd hozzátette, hogy az elnök feladata szolgálni és képviselni minden magyart.

„A magyar közélet elismert szereplői által ma köztársasági elnöknek ajánlott Polgár Judit ilyen személy, ezért a holnapi napon találkozom vele, és megkérdezem, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat”

- írta a miniszterelnök.

Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Polgár Judit a sakktörténet legeredményesebb női játékosaként 26 éven át megszakítás nélkül vezette a női világranglistát, miközben az abszolút világranglista legjobb tíz játékosa közé is bekerült.

Ötszörös sakkolimpiai bajnok, nemzetközi nagymester, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje, akinek rendkívüli életútját nemrég A sakk királynője című dokumentumfilm is bemutatta – sorolta a miniszterelnök, hozzáfűzve, hogy néhány héttel ezelőtt Polgár Juditot tagjává választotta a Christ's College (Cambridge-i Egyetem).

Mint kiemelte, Polgár Judit eddigi pályafutása mindig a teljesítményről szólt. A személyét övező elismerést nem politikai kötődésének vagy kapcsolatoknak, hanem kivételes tehetségének, szorgalmának, példátlan teherbírásának és a tisztességének köszönheti – mutatott rá Magyar Péter. „Olyan magyar, akinek teljesítménye tiszteletet és elismerést vált ki itthon és szerte a nagyvilágban” – méltatta Polgár Juditot.

„Személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha elvállalná a felkérést”

- zárta sorait Magyar Péter.

(MTI)

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