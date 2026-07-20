Két lépésben mattot ad Magyar Péter: már hétfőn felkérheti Sulyok Tamás utódját

Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással – írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán vasárnap, miután a sakkozó megválasztását javasolta köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője. Magyar Péter hozzátette: hétfőn találkozik Polgár Judittal, és megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést.
Magyar Péter bejegyzésében azt írta:
„hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet”.
A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat – fogalmazott, majd hozzátette, hogy az elnök feladata szolgálni és képviselni minden magyart.
„A magyar közélet elismert szereplői által ma köztársasági elnöknek ajánlott Polgár Judit ilyen személy, ezért a holnapi napon találkozom vele, és megkérdezem, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat”
- írta a miniszterelnök.
Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Polgár Judit a sakktörténet legeredményesebb női játékosaként 26 éven át megszakítás nélkül vezette a női világranglistát, miközben az abszolút világranglista legjobb tíz játékosa közé is bekerült.
Ötszörös sakkolimpiai bajnok, nemzetközi nagymester, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje, akinek rendkívüli életútját nemrég A sakk királynője című dokumentumfilm is bemutatta – sorolta a miniszterelnök, hozzáfűzve, hogy néhány héttel ezelőtt Polgár Juditot tagjává választotta a Christ's College (Cambridge-i Egyetem).
Mint kiemelte, Polgár Judit eddigi pályafutása mindig a teljesítményről szólt. A személyét övező elismerést nem politikai kötődésének vagy kapcsolatoknak, hanem kivételes tehetségének, szorgalmának, példátlan teherbírásának és a tisztességének köszönheti – mutatott rá Magyar Péter. „Olyan magyar, akinek teljesítménye tiszteletet és elismerést vált ki itthon és szerte a nagyvilágban” – méltatta Polgár Juditot.
„Személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha elvállalná a felkérést”
- zárta sorait Magyar Péter.
(MTI)